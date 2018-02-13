Индекс Мосбиржи может продолжить попытки повышения в диапазон 2230-2240 пунктов

В качестве сопротивлений выступят отметки 2240, 2250 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее индекс МосБиржи может продолжить попытки повышения в диапазон 2230-2240 п.

Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1,05%) и РТС (+1,72%) завершили торги с существенным неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Вчера они отыграли явное однодневное улучшение внешнего фона. После открытия с разрывом вверх указанные индексы продолжили повышение и закрылись вблизи своих внутридневных максимумов, что является позитивным краткосрочным техническим сигналом. Рублевый индекс МосБиржи встретил довольно прочное сопротивление на подступах к уровню 2230 п. Что же касается долларового индекса РТС, то он сумел закрепиться выше ближайшего значимого уровня 1200 п.

Если же говорить о состоянии локального рынка в среднесрочном периоде, то вчера мы наблюдали приостановку двухнедельного нисходящего движения индексов МосБиржи и РТС. Однако полагать, что они уже уверенно развернулись вверх, было бы преждевременно. Как обычно, дальнейшие перспективы отечественных фондовых индексов будут в значительной мере зависеть от динамики фьючерсов на нефть сорта Brent. В конце прошлой недели они нащупали довольно прочную поддержку в районе $62 за баррель. Теперь они имеют технический потенциал для отскока в район $64-$66, что представляется потенциальным позитивом для российского рынка акций.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 9.9 п., или 0.8% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС позитивно. На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1,98%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2,22%). Несмотря на существенный однодневный подъем, среднесрочная техническая картина в них остается неоднозначной. Явные сигналы для дальнейшей игры, как на повышение, так и на понижение в указанных акциях отсутствуют. Они перешли в состояние волатильной среднесрочной консолидации. Это увеличивает вероятность срабатывания стоп-ордеров по позициям, открытым в обе стороны.

Акции АФК Система (AFKS RM, +7,61%) продолжили отыгрывать недавнее заявление основного акционера эмитента Владимира Евтушенкова о том, что компания не откажется от выплаты годовых дивидендов, несмотря на необходимость перечисления крупной суммы по мировому соглашению с «Роснефтью». Как и в случае с акциями «Сбербанка», в этих бумагах отсутствуют явные сигналы для продолжения игры на повышение. Объективным стимулом для среднесрочной покупки в них может стать лишь уверенное восстановление выше важных уровней сопротивления, расположенных в районе 14 руб. и 15 руб.

Бумаги МТС (MTSS RM, +2,38%) сумели преодолеть свою внутридневную слабость и резко повысились под закрытие торгов. Их вчерашнее неоднозначное движение было связано с новостью о приобретении эмитентом непрофильных активов с целью диверсификации бизнеса. Теперь МТС полностью контролирует двух ведущих российских билетных операторов на рынке культурно-развлекательных мероприятий. Оператор связи рассчитывает, что его абоненты вскоре смогут приобретать билеты с помощью мобильных устройств. Подобная стратегия не лишена логики и имеет вполне благоприятную коммерческую перспективу.

Низколиквидные акции Камаз (KMAZ RM, +2,88%) вновь торговались заметно сильнее рынка. В конце прошлой недели стало известно, что «КАМАЗ» увеличил годовые продажи своих грузовиков на 17,4%, до уровня 33121 шт. Кроме того, эти бумаги отыграли свежее сообщение об увеличении годовой чистой прибыли российского автопроизводителя по МСФО в 4 раза, до уровня в 2,5 млрд руб. Однако вчерашние покупки позволили акциям «КАМАЗа» лишь отскочить от недавно обновленного полугодового минимума. Эти бумаги по-прежнему движутся вблизи нижней границы своего годового диапазона, ограниченного отметками 49-62 руб.

Акции Алроса (ALRS RM, -0,18%) не сумели повыситься вместе с рынком, несмотря на сообщение эмитента об увеличении объема реализации алмазно-бриллиантовой продукции в январе до уровня $504,5 млн против продаж на сумму $364,5 млн годом ранее. Бумаги алмазодобывающей компании в ожидании указанных данных заметно выросли в цене еще на прошлой неделе.

Заметно слабее рынка также торговались бумаги Аэрофлот (AFLT RM, -0,22%), Татнефть-ао (TATN RM, -0,13%), МосБиржа (MOEX RM, -0,18%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -0,30%), ИнтерРао (IRAO RM, -0,41%), Транснефть-ап (TRNFP RM, -0,85%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,6%. Фьючерсы на золото незначительно повысились. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 0,6%. Гонконгский Hang Seng вырос на 2,2%.

С учетом сильного закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.