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Утром по рынку может пройти фиксация прибыли


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Вчерашняя попытка американских «медведей» продавить рынок вскоре после открытия фондовых площадок не увенчалась успехом, и по итогам дня основные биржевые индексы выросли: S&P500 на 1,4%, а DJ Industrial – на 1,7%.

Если сегодня-завтра мы не увидим сильной, более чем на 2%, просадки рынка акций, то можно говорить об окончании фазы коррекции.

Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, но волатильность внутри дня опять будет высокой, и на нее будет реагировать российский рынок акций. Около 1,4% прибавляет Китай, в символическом минусе находится Япония.

Вчера в районе обеда неожиданно перешла к снижению нефть, пытавшаяся протестировать сопротивление в районе 65 долларов за баррель. Сейчас основное сырье, прибавляя около полупроцента, торгуется в районе 63 доллара за баррель. Вчера нефтяные трейдеры как-то вяло отреагировали на две важные новости: ОПЕК сообщила о небольшом снижении добычи нефти в январе и выполнении плана договора на 136%; Минэнерго США прогнозирует рост добычи сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в марте 2018 г по сравнению с февралем на 110 тыс баррелей - до 6,756 млн баррелей в сутки. Пока можно говорить, что нефть нащупала локальное дно в районе 62,5 доллара, но к росту перейти не может.

Около 50 копеек потерял к полуночи мартовский фьючерс на курс доллара к рублю, замерев у отметки 58 руб за доллар. Ожидания отскока нефти и сильный платежный баланс страны говорит о необходимости выставлять короткие стопы при покупке фьючерса.

Сегодня рынок российских акций откроется в небольшом, до 0,5%, плюсе, который лучше зафиксировать. Легкая отрицательная динамика американских фьючерсов может нивелировать подрастающую нефть и привести к желанию трейдеров зафиксировать вчерашний процентный рост Индекса Мосбиржи. В течение дня рынок, скорее всего, еще даст возможность купить бумаги подешевле.

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