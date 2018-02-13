FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

В преддверии статистики из США игроки могут взять паузу в принятии инвестиционных решений


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон.

Основным поводом к продажам послужит ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent, на фоне ожидания роста запасов и добычи в США, откатилась ниже 63 долларов. При этом динамика внешних фондовых площадок подержит «быков». Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,7% и 1,4% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируют, отступая на 0,3%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 теряет 0,5%, китайский Shanghai Composite подтягивается на 1%.

В сложившихся обстоятельствах, на наш взгляд, на рынке наметится некоторое равновесие между покупками и продажами, что приведет к нейтральному открытию нашего рынка. Однако в дальнейшем, на фоне открытия Европы, где мы ожидаем снижения основных индексов в начале торгов, возможно усиление продаж в наших акциях, что приведет к компенсации части вчерашнего роста. Более того, в ходе сегодняшних торгов нельзя исключать дальнейшего снижения рынка энергоносителей. «Быков» расстроил последний отчет Минэнерго США, показавший не только увеличение объемов запасов углеводородов, но и сильный рост добычи. В такой ситуации инвесторы будут ожидать негативных сигналов от данных API и Минэнерго США, которые будут опубликованы в ближайшие два дня, в результате чего продажи в «черном золоте» могут преобладать. Это, в свою очередь, будет оказывать давление на наши активы.

Во второй половине дня, в отсутствие важной макроэкономической статистики из США, возможен переход мировых рынков в консолидацию у достигнутых уровней. В преддверии большого блока данных из США, который будет опубликован начиная со среды, игроки могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, что и приведет к боковому движению и снижению активности на рынках. Внести коррективы в этот сценарий могут отчеты американских компаний, среди которых можно выделить выход данных от PepsiCo.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю. При этом снижение рынка энергоносителей скомпенсирует повышенное предложение валюты на рынке со стороны экспортеров, которые уже начали подготовку к налоговому периоду. В результате «медведям» в начале торгов удастся удержать пару USD/RUB в районе 57,8 рубля, не позволив ей отыграть потери предыдущего дня. Однако в дальнейшем покупки в долларе могут возобладать за счет углубления коррекции в ценах на нефть. Это позволит американской валюте к концу сессии сделать уверенный шаг к отметке 58 рублей. 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ