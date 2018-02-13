В преддверии статистики из США игроки могут взять паузу в принятии инвестиционных решений

Основным поводом к продажам послужит ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent, на фоне ожидания роста запасов и добычи в США, откатилась ниже 63 долларов. При этом динамика внешних фондовых площадок подержит «быков». Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,7% и 1,4% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируют, отступая на 0,3%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 теряет 0,5%, китайский Shanghai Composite подтягивается на 1%.

В сложившихся обстоятельствах, на наш взгляд, на рынке наметится некоторое равновесие между покупками и продажами, что приведет к нейтральному открытию нашего рынка. Однако в дальнейшем, на фоне открытия Европы, где мы ожидаем снижения основных индексов в начале торгов, возможно усиление продаж в наших акциях, что приведет к компенсации части вчерашнего роста. Более того, в ходе сегодняшних торгов нельзя исключать дальнейшего снижения рынка энергоносителей. «Быков» расстроил последний отчет Минэнерго США, показавший не только увеличение объемов запасов углеводородов, но и сильный рост добычи. В такой ситуации инвесторы будут ожидать негативных сигналов от данных API и Минэнерго США, которые будут опубликованы в ближайшие два дня, в результате чего продажи в «черном золоте» могут преобладать. Это, в свою очередь, будет оказывать давление на наши активы.

Во второй половине дня, в отсутствие важной макроэкономической статистики из США, возможен переход мировых рынков в консолидацию у достигнутых уровней. В преддверии большого блока данных из США, который будет опубликован начиная со среды, игроки могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, что и приведет к боковому движению и снижению активности на рынках. Внести коррективы в этот сценарий могут отчеты американских компаний, среди которых можно выделить выход данных от PepsiCo.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю. При этом снижение рынка энергоносителей скомпенсирует повышенное предложение валюты на рынке со стороны экспортеров, которые уже начали подготовку к налоговому периоду. В результате «медведям» в начале торгов удастся удержать пару USD/RUB в районе 57,8 рубля, не позволив ей отыграть потери предыдущего дня. Однако в дальнейшем покупки в долларе могут возобладать за счет углубления коррекции в ценах на нефть. Это позволит американской валюте к концу сессии сделать уверенный шаг к отметке 58 рублей.