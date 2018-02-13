На старте торгов в РФ ожидается рост индексов и небольшое укрепление рубля

В целом можно говорить о том, что движение вверх на российском рынке поддерживалось внешним фоном. Европейские и американские индексы подрастали, а нефть остановила своё падение и начала восстанавливать потерянное. Поэтому нефтегазовый сектор внёс значимый вклад в рост рынка: «Газпром» (+1,28%), «Роснефть» (+0,23%), «ЛУКОЙЛ» (+1,08%). Однако наиболее сильный рост всё же показал сектор металлургов, который отреагировал на рекордные объёмы новых кредитов в Китае, а также новости об американской программе инфраструктурного строительства: НЛМК (+4,17%), ММК (+0,75%), «Северсталь» (+0,75%), «Мечел» (+3,17%). Акции АФК «Система» (+7,61%) вырвались в лидеры дня на спекуляциях о возможной выплате высоких дивидендов. Похоже, что дивидендный фактор также поддерживает интерес к бумагам «Распадской» (+4,8%) и «Мостотрест» (+4,32%). Компания МТС (+2,38%) обзавелась двумя онлайн-ресурсами по продаже билетов за 3,6 млрд рублей. «Магнит» (+1,52%) планирует вернуться к росту выручки в ранее открытых магазинах во II квартале, а также задумывается о масштабных приобретениях до 400 новых магазинов. «АЛРОСА» (-0,18%) демонстрирует неплохие операционные результаты. В январе продажи алмазно-бриллиантовой продукции выросли до $504,5 млн, что в 2,5 раза больше, чем в декабре, а также на 38% больше, чем в январе 2017 года. Если рост на внешних рынках сохранится, то российские индексы смогут ликвидировать краткосрочную перепроданность на графиках.

Рубль весьма активно укреплялся на торгах в понедельник. Этому способствовала и нефть, и общая слабость доллара на глобальном рынке. Впрочем, валюты прочих сырьевых стран были не столь успешными. У российского рубля есть неоспоримое преимущество в виде прогнозов ЦБ РФ на дальнейшее снижение ставки, да и разница в доходностях доллара и рубля всё ещё существенная, хотя и не столь прибыльная, как год назад. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,98% до 57,83, а европейская валюта дешевела на 0,51% до 71,09.

На сырьевом рынке рост был не столь уверенным. Более того, пока американский рынок демонстрировал рост, котировки нефти прибывали под давлением. OPEC ожидает роста спроса в 2018 году на 1,59 млн бар. в сутки до 98,6 млн бар. в сутки. Однако рост добычи вне OPEC на 1,4 млн бар. в сутки затруднит достижение баланса на рынке, который ожидается лишь к концу 2018 года. В США Минэнерго прогнозирует, что в марте добыча на сланцевых месторождениях увеличится ещё на 111 тыс. бар. в день. В любом случае, в краткосрочной перспективе для рынка будут важны данные по запасам в США. Если они начнут демонстрировать активное повышение, то коррекция может продолжиться. К 9:00 (мск) Brent – $62,96 (+0,59%), WTI – $59,61 (+0,54%), золото – $1329,1 (+0,20%), медь – $6871,83 (+0,99%), никель – $13225 (+0,95), палладий – $978,6 (+0,25%), платина – $976,3 (+0,36%).

Ситуацию на внешних рынках перед открытием торгов в России можно назвать слабо позитивной. Нефть торгуется в незначительном плюсе, рынки Азии начинали день более оптимистично, но затем растеряли значительную часть достижений. Впрочем, индекс доллара всё же немного снижается, а сырьевые контракты торгуются в плюсе. Поэтому в начале дня российский рынок может предпринять попытку роста. Потенциал укрепления рубля незначительный, поскольку уже накануне он отыграл существенную часть потерь против доллара США. Из ключевых моментов стоит отметить доклад МЭА, который может иметь иное звучание, чем доклад OPEC.