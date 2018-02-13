Доходность 10-летних UST протестировала новый четырехлетний максимум на отметке 2.89%. Но к открытию торговой сессии в Америке рынки долга скорректировались наверх, UST10 закрылись на уровне 2.86% (+1 бп по сравнению с уровнем пятницы). Доходность 10-летних bunds колебалась в диапазоне 0.74-0.77% и завершила день почти без изменений на отметке 0.75%.

Определяющей для дальнейшей динамики рынка, скорее всего, будет статистика по инфляции в США, выходящая в среду.

Облигации EM следовали за бенчмарками, доходности основных суверенных выпусков снизились на 3-5 бп. Российские евробонды завершили день без изменений на ближнем отрезке, на дальнем отрезке доходности упали. Russia 47 закрылся на отметке 5.08% (-4 бп). ОФЗ закрылись почти без изменений, 26207 - 7.07% (без изм.).

В сегменте первичных размещений Лидер-Инвест закрыл книгу заявок по новому 5-летнему рублевому выпуску с опционом пут через 3 года с доходностью 12.04%.