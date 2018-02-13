Рынок акций РФ и рубль продолжат получать поддержку от нефти

Ожидается открытие рынка с умеренным повышением порядка 0,2-0,4% по индексу Мосбиржи, несколько ниже уровня 2230, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2210 и 2200, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2240 и 2250, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"В первые минуты торгов локальный рынок отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее индекс Мосбиржи может продолжить попытки повышения в диапазон 2230-2240", - добавил он.

Умеренный утренний рост нефти может способствовать столь же умеренному продолжению укрепления рубля на открытии сегодняшних торгов, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

"Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара составляет 57,3-58,4 рубля, для европейской валюты — 70,4-71,8 рубля", - оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 1,4-1,7% в рамках коррекции.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 62,6 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро рос до 1,2381 доллара против 1,2289 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ вырос вслед за нефтью и рублем, а также на фоне позитива на зарубежных площадках. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,05% - до 2220,12 пункта, индекс РТС - на 1,72%, до 1206,22 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника уменьшился на 57 копеек - до 57,83 рубля, евро - на 37 копеек, до 71,09 рубля.