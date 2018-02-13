На этой неделе Минфин может увеличить объем предложения ОФЗ до 40-45 млрд руб

Ценовые движения были незначительными, и по итогам дня доходности коротких и среднесрочных бумаг снизились на 2 бп, а длинных – остались на прежних уровнях. Наклон кривой несколько увеличился: спред на отрезке 2–10 лет расширился до 51 бп (+3 бп), на отрезке 5–10 лет – до 35 бп (+1 бп). Похоже, участники рынка еще в пятницу заложили в котировки мягкие заявления ЦБ, содержащиеся в пресс-релизе по итогам заседания, и следующий возможный фактор движения котировок – аукционы в среду.

В последние две недели Минфин ограничивал объем нового размещения, предлагая участникам рынка бумаги на сумму 35 млрд руб. Между тем два «кремлевских доклада» Минфина США (по требованию CAATSA) оказались сравнительно нежесткими, в то время как мягкий тон пресс-релиза ЦБ дал понять, что регулятор продолжит снижать ставки. В связи с этим мы полагаем, что на этой неделе Минфин может увеличить объем предложения до 40–45 млрд руб. Мы также считаем, что еще не все зарубежные игроки восстановили свои позиции в российских бумагах после некоторых продаж в преддверии рисковых событий, поэтому даже больший объем предложения, на наш взгляд, может быть без труда абсорбирован рынком.



