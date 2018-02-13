FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

На этой неделе Минфин может увеличить объем предложения ОФЗ до 40-45 млрд руб


Облигации / Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
В сегменте ОФЗ вчера было очень тихо; оборот торгов снизился почти втрое по сравнению со средним объемом прошлой недели – до 13,5 млрд руб. против 35 млрд руб.

Ценовые движения были незначительными, и по итогам дня доходности коротких и среднесрочных бумаг снизились на 2 бп, а длинных – остались на прежних уровнях. Наклон кривой несколько увеличился: спред на отрезке 2–10 лет расширился до 51 бп (+3 бп), на отрезке 5–10 лет – до 35 бп (+1 бп). Похоже, участники рынка еще в пятницу заложили в котировки мягкие заявления ЦБ, содержащиеся в пресс-релизе по итогам заседания, и следующий возможный фактор движения котировок – аукционы в среду. 

В последние две недели Минфин ограничивал объем нового размещения, предлагая участникам рынка бумаги на сумму 35 млрд руб. Между тем два «кремлевских доклада» Минфина США (по требованию CAATSA) оказались сравнительно нежесткими, в то время как мягкий тон пресс-релиза ЦБ дал понять, что регулятор продолжит снижать ставки. В связи с этим мы полагаем, что на этой неделе Минфин может увеличить объем предложения до 40–45 млрд руб. Мы также считаем, что еще не все зарубежные игроки восстановили свои позиции в российских бумагах после некоторых продаж в преддверии рисковых событий, поэтому даже больший объем предложения, на наш взгляд, может быть без труда абсорбирован рынком.


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ