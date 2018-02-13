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Профицит текущего счета позволит рублю сохранить позиции у отметки 57 до конца I квартала


Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
Российский рубль вчера смог частично отыграть потери прошлой недели, вернувшись ниже отметки 58 против доллара (USDRUB 57.8, -1%).

Одной из причин для такого движения стала временная нормализация внешних рынков, которая сопровождалась коррекцией доллара к прежним уровням (индекс DXY 90.2 п, -0.3%). При этом, нефтяные цены закрепились у отметки $62.9 за баррель Brent даже после повышения прогнозов ОПЕК по мировому спросу на 2018 год. 

Коррекция на нефтяном рынке (Brent -8.8% с начала февраля) пока не так болезненно отражается на динамике российской валюты по ряду причин. Во-первых, укрепление рубля было далеко не линейным, в сравнении с рывком Brent в октябре 2017 – январе 2018 гг. Во-вторых, поддержка приходит со стороны сезонно высокого счета текущих операций. 

По данным Банка России, профицит счета текущих операций в январе составил $12.8 млрд, отражая не только высокие цены на нефть, но и сезонно высокие физические объемы, которые не компенсируются сезонно низким импортом. Такой объем профицита покрывает как интервенции Минфина ($4.5 млрд в январе), так и выплаты по внешнему долгу ($0.7 млрд по 30 крупнейшим компаниям). Мы полагаем, что профицит текущего счета (SGe: $27.1 млрд) позволит рублю сохранить позиции у отметки 57 до конца 1к’18.


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