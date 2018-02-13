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Котировки ОФЗ, вероятно, будут консолидироваться в ожидании новых макроданных и новостей


Облигации / Рынки
Роман Насонов
Роман Насонов
аналитик Промсвязьбанка
 
В понедельник ближний участок кривой доходности ОФЗ продолжил отыгрывать смягчение риторики Банка России в пресс-релизе после пятничного заседания.

После снижения на 2-5 б.п. в предыдущий торговый день доходности выпусков срочностью 1-3 года опустились еще на 5-6 б.п. до 6,6-6,68%. Доходности большинства более длинных бумаг снизились на 1-2 б.п. до 6,71-7,39%, чему способствовало прекращение происходившего на прошлой неделе достаточно резкого падения курса рубля, который укрепился с 58,35 до 58 руб. за долл.

Согласно вчерашним данным ЦБ РФ, в декабре 2017 г. нерезиденты увеличили инвестиции в российские ОФЗ на 47 млрд руб. до 2,23 трлн руб., что в сочетании с сокращением объема рынка на 58 млрд руб. привело к росту их рыночной доли с 32,1% до близких к рекордным 33,1%. Отсюда можно сделать позитивный вывод, что иностранные инвесторы в целом не обладают повышенной чувствительностью к санкционным рискам, которым в конце прошлого года достаточно много внимания уделялось в российском финансовом сообществе.

Мы полагаем, что текущие уровни доходности ОФЗ уже в значительной степени отражают последствия принятых на февральском заседании ЦБ РФ решений, и сегодня рублевый долговой рынок будет консолидироваться в ожидании новых макроданных и новостей. Хороший спрос на последних аукционах, вероятно, побудит Минфин увеличить объем размещений с 30-35 до 40 млрд руб., сделав основную ставку на длинные ОФЗ-ПД.

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