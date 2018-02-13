Пересмотр индексов MSCI: ожидаем решений по проблеме акций с неравными правами голоса и включению Саудовской Аравии

Состав расчетной базы MSCI Russia существенно не изменился - единственное изменение заключается в небольшой корректировке числа акций ФосАгро, которая не должна оказать значимого влияния на индекс. Что касается глобальных индикаторов MSCI, то они тоже очень мало изменились по итогам февральской ревизии: в расчетную базу MSCI EM добавлены две компании (одна китайская и одна египетская), один эмитент (египетский) выбыл из этого индекса, а совокупная капитализация индекса увеличилась на 0,2%.

Free float ВТБ не изменился. Индексный провайдер не стал менять свою оценку доли акций ВТБ в свободном обращении вслед за появлением в январе информации о том, что почти 15%-й пакет этих бумаг находится на балансе Банка "ФК Открытие". Вчера, анализируя возможные итоги ревизии MSCI, мы указывали на сложности с учетом пакета акций, принадлежащего "ФК Открытие". На наш взгляд, эта ситуация ставит индексного провайдера перед необходимостью принять весьма субъективное решение, что, возможно, будет сделано в мае, во время следующего пересмотра. Мы рекомендуем внимательно следить за любой новой информацией о судьбе акций ВТБ на балансе Банка "ФК Открытие", которая могла бы повлиять на решение MSCI.

Продолжается дискуссия по вопросу об учете акций с неравными правами голоса. MSCI также подтвердила, что компании, которые не обеспечивают возможностей для равного голосования держателям акций разных классов, до особого уведомления не будут рассматриваться в качестве кандидатов на включение в индексные базы. Новые требования, вероятно, затронут как российские компании, уже учитываемые соответствующим индексом, так и потенциальных кандидатов на включение в индексную расчетную базу, поэтому в будущем этот фактор следует иметь в виду. До 31 мая MSCI предлагает поделиться соображениями по вопросу о том, как поступить с такими компаниями.

Напоминаем: в ходе ежегодного странового пересмотра может встать вопрос о Саудовской Аравии. Инвесторы, возможно, не обращают особого внимания на то, что Саудовская Аравия может быть включена в категорию развивающихся рынков (ежегодный пересмотр рейтингов стран проводится в июне). Если решение об этом будет принято, саудовский рынок может войти в категорию развивающихся, вероятно, в мае 2019 года. Данные MSCI (проформа) позволяют предположить, что вес Саудовской Аравии в индексе MSCI EM может составить около 2,9%.

Для России с чисто формальной точки зрения при этом мало что изменится - ее доля в индексе может сократиться примерно на 9 б. п. до 3,41% - но, на наш взгляд, смягчение инвестиционного климата в Саудовской Аравии, особенно включение фондового рынка страны в глобальные индексы, может иметь для России более долгосрочные негативные последствия, так как на фондовых рынках обеих стран преобладают бумаги нефтегазового и финансового секторов.

Впрочем, вхождение Саудовской Аравии в индекс MSCI EM по-прежнему под вопросом, и реформы, нацеленные на дальнейшую либерализацию фондового рынка в стране, пока продолжаются. Мы полагаем, что еще одним фактором, который может побудить MSCI не спешить включать Саудовскую Аравию в категорию развивающихся рынков, может быть неопределенность вокруг готовящегося первичного публичного размещения Saudi Aramco.

Никаких существенных изменений в индексах компаний малой капитализации и "пограничных" рынков. В расчетных базах прочих индексов, которые могут представлять интерес для инвесторов на развивающихся рынках, изменения также были минимальными. База индекса MSCI Russia Small-Cap не изменилась, в индекс MSCI EM Small-Cap был добавлен один эмитент и исключены пять компаний, что привело к уменьшению его базы примерно на 0,2%. В индексе MSCI FM также не было никаких добавлений или исключений, а в целом изменения в индексе в результате корректировки коэффициентов free float и количества акций затронут лишь 0,3% индексной базы, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.