В бумагах "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла" и "Аэрофлота" возможен отскок в пределах 3%

Волатильность снизится, и сейчас это очень важно для рынков. Новость о предложении конгрессменов ввести новые антироссийские санкции осталась незамеченной по обе стороны океана, поскольку вероятность того, что инициатива воплотится в законопроект, представляется незначительной.

Я полагаю, что конца недели рынок будет двигаться в диапазоне 2200 –2250 п. по индексу Мосбиржи, пара USD/RUB закрепится в коридоре 57,50–59. Цена на нефть остается выше $60 после нового прогноза ОПЕК на текущий год относительно спроса и добычи. Роль США на рынке нефти повысится, но это не означает, что цены резко пойдут вниз.

Завтра важный день для России: отчитаются Полюс и Yandex N.V., а в США свои результаты обнародует Cisco Systems Inc. Лучше рынка до конца недели, на мой взгляд, будут бумаги Газпрома, Роснефти, ЛУКОЙЛа и Аэрофлота. С технической точки зрения в них возможен отскок в пределах 3%. Аутсайдерами будут акции ГМК, Сбербанка и Распадской.