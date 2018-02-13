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В бумагах "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла" и "Аэрофлота" возможен отскок в пределах 3%


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
Торговая динамика на валютном и фондовом рынке спокойная.

Волатильность снизится, и сейчас это очень важно для рынков. Новость о предложении конгрессменов ввести новые антироссийские санкции осталась незамеченной по обе стороны океана, поскольку вероятность того, что инициатива воплотится в законопроект, представляется незначительной. 

Я полагаю, что конца недели рынок будет двигаться в диапазоне 2200 –2250 п. по индексу Мосбиржи, пара USD/RUB закрепится в коридоре 57,50–59. Цена на нефть остается выше $60 после нового прогноза ОПЕК на текущий год относительно спроса и добычи. Роль США на рынке нефти повысится, но это не означает, что цены резко пойдут вниз. 

Завтра важный день для России: отчитаются Полюс и Yandex N.V., а в США свои результаты обнародует Cisco Systems Inc. Лучше рынка до конца недели, на мой взгляд, будут бумаги Газпрома, Роснефти, ЛУКОЙЛа и Аэрофлота. С технической точки зрения в них возможен отскок в пределах 3%. Аутсайдерами будут акции ГМК, Сбербанка и Распадской.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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