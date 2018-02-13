Отчет ОПЕК не дал нефти однозначных поводов для роста

В отчете был повышен как прогноз предложения нефти в 2018 году (+250 000 бар. в сутки), так и прогноз спроса (+60 000 бар. в сутки). Рост предложения преимущественно связан с фактором роста добычи в США, в то время как рост спроса объясняется продолжающимся уверенным ростом мировой экономики. Пересмотр прогнозов спроса и предложения содержит скорее негативный сигнал для нефтяного рынка, который может быть усилен сегодняшней публикацией отчета Международного энергетического агентства, где также могут быть обновлены прогнозы по росту добычи в США.

Из позитивного содержания отчета ОПЕК стоит отметить крайне высокую дисциплину исполнения сделки (137% от взятых на себя странами обязательств). Также произошло дальнейшее сокращение запасов нефти и их приближение к целевым средним значениям за последние 5 лет.

Текущий уровень превышает пятилетние средние значения на 109 mn bbl, что соответствует значительному сокращению с начала года, когда превышение составляло около 350 mn bbl. Помимо отчета МЭА внимание рынка сегодня также будет сконцентрировано на еженедельной статистике от Американского института нефти, где с учетом сезонных факторов вероятен дальнейший рост запасов. Совокупно перечисленные факторы несут в себе скорее риски дальнейшего снижения цен на нефть.

Краткосрочный ориентир по Brent 62-64 долл./баррелей.