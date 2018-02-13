FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Планируемый рост дефицита бюджета в США давит на доллар


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Евро возобновил укрепление в паре с долларом.

После весьма драматичной предыдущей недели настроения на глобальных площадках нормализуются, а аппетит к высокодоходным инструментам демонстрирует признаки восстановления. Еще одним фактором, послужившим ослаблению американской валюты, стал проект бюджета на 2019г. Финансовый план предполагает увеличение дефицита США на ~ $1 трлн. в 2019г. Кроме того, в документе отмечается, что США не сбалансируют бюджет до 2039 года, тогда как ранее предполагалось, что баланса удастся достичь в течение ближайших 10 лет. EURUSD к текущему моменту торгуется в районе отметки 1.23. Постепенно фокус внимания участников рынка будет смещаться на предстоящую публикацию данных по инфляции в США. В случае подтверждения ускорения роста цен ожидания рынка о более быстрых темпах повышения ставки ФРС вновь выйдут на первый план, что создаст почву для роста доллара и сформирует давление на прочие активы. Краткосрочные ориентиры по USDRUB 1.225-1.235

Рубль сохраняет шансы на частичное восстановление позиций

Улучшение настроений на внешних рынках в отношении рисковых активов, сопровождаемое ослаблением американского доллара, а также внутренние факторы поддержки формируют умеренно-благоприятный фон для российской валюты в краткосрочной перспективе. Локально поддержку рублю будут оказывать предстоящее размещение ОФЗ и фактор стартующих налоговых выплат февраля. По мере того, как санкционные риски в отношении российского госдолга ощутимо снизились, а Банк России обозначил ориентиры по смещению к нейтральной политике, спрос на гособлигации ожидаемо остается «в хорошей форме», что позволяет говорить о том, что распродаж в этой части рынка в обозримой перспективе не ожидается. Скорее напротив в моменты размещений ОФЗ на рынке будет наблюдаться повышенный интерес к рублевой ликвидности.

Еще одним фактором поддержки, упомянутым выше, выступает налоговый период. Учитывая текущие привлекательные уровни по валюте, не исключаем проявления большей активности со стороны экспортеров уже в начале налогового периода. Нефтяные цены, которые приостановили свое снижение, выступают дополнительным фактором поддержки для рубля. При этом необходимо отметить, что основным вызовом для рубля и всего блока emerging markets валют уже на текущей неделе может стать очередная волна роста доллара США.

В среду ожидается публикация данных по инфляции в США (16.30 мск). В случае выхода данных, свидетельствующих об ускорении роста цен, «американец» продолжит рост, а давление на прочие активы возрастет. Краткосрочные ориентиры по USDRUB 57.5-58.5.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ