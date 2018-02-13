Планируемый рост дефицита бюджета в США давит на доллар

После весьма драматичной предыдущей недели настроения на глобальных площадках нормализуются, а аппетит к высокодоходным инструментам демонстрирует признаки восстановления. Еще одним фактором, послужившим ослаблению американской валюты, стал проект бюджета на 2019г. Финансовый план предполагает увеличение дефицита США на ~ $1 трлн. в 2019г. Кроме того, в документе отмечается, что США не сбалансируют бюджет до 2039 года, тогда как ранее предполагалось, что баланса удастся достичь в течение ближайших 10 лет. EURUSD к текущему моменту торгуется в районе отметки 1.23. Постепенно фокус внимания участников рынка будет смещаться на предстоящую публикацию данных по инфляции в США. В случае подтверждения ускорения роста цен ожидания рынка о более быстрых темпах повышения ставки ФРС вновь выйдут на первый план, что создаст почву для роста доллара и сформирует давление на прочие активы. Краткосрочные ориентиры по USDRUB 1.225-1.235

Рубль сохраняет шансы на частичное восстановление позиций

Улучшение настроений на внешних рынках в отношении рисковых активов, сопровождаемое ослаблением американского доллара, а также внутренние факторы поддержки формируют умеренно-благоприятный фон для российской валюты в краткосрочной перспективе. Локально поддержку рублю будут оказывать предстоящее размещение ОФЗ и фактор стартующих налоговых выплат февраля. По мере того, как санкционные риски в отношении российского госдолга ощутимо снизились, а Банк России обозначил ориентиры по смещению к нейтральной политике, спрос на гособлигации ожидаемо остается «в хорошей форме», что позволяет говорить о том, что распродаж в этой части рынка в обозримой перспективе не ожидается. Скорее напротив в моменты размещений ОФЗ на рынке будет наблюдаться повышенный интерес к рублевой ликвидности.

Еще одним фактором поддержки, упомянутым выше, выступает налоговый период. Учитывая текущие привлекательные уровни по валюте, не исключаем проявления большей активности со стороны экспортеров уже в начале налогового периода. Нефтяные цены, которые приостановили свое снижение, выступают дополнительным фактором поддержки для рубля. При этом необходимо отметить, что основным вызовом для рубля и всего блока emerging markets валют уже на текущей неделе может стать очередная волна роста доллара США.

В среду ожидается публикация данных по инфляции в США (16.30 мск). В случае выхода данных, свидетельствующих об ускорении роста цен, «американец» продолжит рост, а давление на прочие активы возрастет. Краткосрочные ориентиры по USDRUB 57.5-58.5.