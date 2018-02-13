Последние составили лишь 4,4 млрд руб., что в 2,6 раза ниже среднедневных за месяц. Облигации с дюрацией от года прибавили в среднем по 7-10 б.п., тогда как более короткие серии остались вблизи уровней открытия.

Отрасли металлургии и телекомов смотрелись лучше рынка, и соответствующие облигации выросли на 15-15 б.п. В первом драйвером выступил третий бонд Металлоинвеста, который подорожал на 0,5%. Среди телекомов стоит отметить займ СистемБ1P4 (+0,3%). Хуже корпоративных облигаций смотрелись бумаги муниципального долга, котировки которых упали в среднем на 0,3%. Аутсайдером в сегменте выступил выпуск ТверОбл 9 (-0,5%).

Выпуски внутреннего госдолга демонстрировали смешанную динамику. Объемы торгов были существенно ниже средних за неделю. Повышенным спросом пользовались ОФЗ с дюрацией от 2 до 5 лет, тогда как более короткие и длинные выпуски торговались на существенно более низких оборотах. Рост цен на 10 б.п. показали серии 26212 и 26218.

Евробонды Газпрома демонстрировали снижение котировок в среднем на 10 б.п. Сопоставимые потери понесли выпуски РЖД, в то время как займы Газпромбанка выросли в среднем на 35 б.п.