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Повышенным спросом пользовались ОФЗ с дюрацией от 2 до 5 лет


Облигации / Рынки
Семен Немцов
Семен Немцов
аналитик ИК "Рycc-Инвест"
 
В ходе минувших торгов на рынке корпоративного рублевого долга наблюдался минимальный рост котировок на фоне сниженных оборотов.

Последние составили лишь 4,4 млрд руб., что в 2,6 раза ниже среднедневных за месяц. Облигации с дюрацией от года прибавили в среднем по 7-10 б.п., тогда как более короткие серии остались вблизи уровней открытия. 

Отрасли металлургии и телекомов смотрелись лучше рынка, и соответствующие облигации выросли на 15-15 б.п. В первом драйвером выступил третий бонд Металлоинвеста, который подорожал на 0,5%. Среди телекомов стоит отметить займ СистемБ1P4 (+0,3%). Хуже корпоративных облигаций смотрелись бумаги муниципального долга, котировки которых упали в среднем на 0,3%. Аутсайдером в сегменте выступил выпуск ТверОбл 9 (-0,5%).

Выпуски внутреннего госдолга демонстрировали смешанную динамику. Объемы торгов были существенно ниже средних за неделю. Повышенным спросом пользовались ОФЗ с дюрацией от 2 до 5 лет, тогда как более короткие и длинные выпуски торговались на существенно более низких оборотах. Рост цен на 10 б.п. показали серии 26212 и 26218. 

Евробонды Газпрома демонстрировали снижение котировок в среднем на 10 б.п. Сопоставимые потери понесли выпуски РЖД, в то время как займы Газпромбанка выросли в среднем на 35 б.п.

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