В I квартале чистый объем погашений ОФЗ составит 14 млрд рублей

В декабре чистые покупки со стороны иностранцев составили 58 млрд. руб., а доля иностранных держателей в этих бумагах выросла до 33,1%. Внутренние инвестиции сократились: погашение бумаг с переменным купоном на сумму 200 млрд. руб. в конце декабря не было компенсировано хорошим спросом со стороны отечественных инвесторов до конца месяца. Таким образом, в декабре совокупный объем ОФЗ в обращении уменьшился на 58 млрд. руб.

По всей видимости, иностранцы продолжали покупать бумаги в январе и их доля снова увеличилась. Внутренний спрос также присутствовал, но, вероятно, был сглажен погашением в конце января ОФЗ на 150 млрд. руб. Совокупный объем ОФЗ в обращении снова снизился, на этот раз на 18 млрд. руб.

Хотя в феврале внешний спрос может существенно сократиться на фоне продолжающейся коррекции на глобальных рынках, российские инвесторы продолжат покупать ОФЗ после погашений. Этот технический фактор будет присутствовать и в марте, когда Минфин должен погасить ОФЗ еще на 147 млрд. руб. Помимо этого в следующем месяце предстоит погашение рублевых еврооблигаций объемом 90 млрд. руб., что будет еще одним фактором поддержки спроса, но уже со стороны нерезидентов. В целом в 1К18 чистый объем погашений составит 14 млрд. руб., что вызовет рост цен коротких ОФЗ даже в случае продолжения коррекции, считает стратег Sberbank Investment Research Николай Минко.



