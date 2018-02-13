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Мнения аналитиков

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В ближайшие недели ОФЗ могут продолжить опережать долговые рынки других развивающихся стран


Облигации / Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Пятничное решение Совета директоров Банка России снизить ставку на 25 бп соответствовало нашему прогнозу.

Мы по-прежнему ожидаем, что уже к середине 2018 г. ключевая ставка достигнет 7%, после чего вплоть до конца года будет оставаться неизменной. Вместе с тем мы полагаем, что рынок, ориентируясь на дальнейшее замедление инфляции по итогам января (2,2% г/г) и довольно мягкий тон пресс-релиза ЦБ, продолжает закладывать в цены более быстрое смягчение денежно-кредитной политики.

В последние несколько недель премия за срочность на российском рынке нормализовалась, в связи с чем мы уже не можем однозначно говорить о большей привлекательности длинных ОФЗ в сравнении со среднесрочными бумагами.

Тем не менее мы считаем, что в ближайшие недели ОФЗ могут продолжить опережать долговые рынки других развивающихся стран, т.к. спрос на российские бумаги со стороны иностранных институциональных инвесторов, на наш взгляд, будет оставаться высоким.

Мы полагаем, что не все из них еще восстановили свои позиции, частично закрытые из-за неопределенности, связанной с ожиданием публикации двух «российских» докладов Минфина США. Оба доклада были восприняты рынком как достаточно мягкие, после чего аппетит к российскому риску начал восстанавливаться.

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