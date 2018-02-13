Рынок США: "быки" взяли реванш, надолго ли?

Реванш получился весьма убедительным, но все же не безусловным. Даже в ходе торгов после достаточно резвого роста в какой-то момент вдруг показалось, что силы быков на исходе и сейчас мы увидим привычное уже для последних дней крушение надежд всех покупателей. К счастью, этого не произошло, и после некоторой просадки, в ходе которой индексы NASDAQ и S&P500 почти коснулись нулевой отметки, вновь по рынку прошла волна покупок, вынесшая все индексы на 2% выше закрытия пятницы. Правда, в самом конце торговой сессии мы увидели небольшую коррекцию, но все же она не изменила общего расклада сил. Быки одержали вчера победу за явным преимуществом.

При этом рост наблюдался абсолютно во всех секторах. Лучше всех дела шли в акциях сырьевых компаний, которые наконец-то на фоне роста нефтяных котировок вздохнули чуть свободнее и в среднем выросли почти на 2%. Хороши также были и акции компаний, работающих в потребительском секторе, где рост в среднем составил 1,8%. Причем наибольший рост наблюдался прежде всего среди акций компаний - лидеров этого сектора: AMAZON (AMZN, +3,48%) и Apple (AAPL, +4,03%), ведущих авиаперевозчиков (AAL, UAL, DAL), ресторанов быстрого питания (Макдональдс и Старбакс), а также ряда железнодорожных компаний.

Достаточно быстрыми темпами стали восстанавливать свои позиции и акции финансового сектора и прежде всего крупнейших банков и ведущих мировых платежных систем. Глядя, допустим, на график MasterCard (MA, +1,81%) уже даже и не скажешь, что на рынке была сильная коррекция. Цены по этим акциям уже фактически вернулись на свои максимальные уровни и находятся всего лишь в 2-3 процентах от своих абсолютных максимумов.

Вот кто огорчил вчера, так это ритейлеры. Не все, конечно - акции Wal-Mart Store (WMT, +0,17%) и Costco (COST, +0,18%) смогли-таки по итогам дня удержаться вблизи нулевых отметок. А вот акции сетей дискаунтных магазинов Dollar General (DG, -3,23%) и Dollar Tree (DLTR, -2,68%) рухнули как подкошенные. И опять виноват президент Трамп! Он предложил сократить наличные продовольственные субсидии для малоимущих слоев населения и заменить их продуктовыми наборами. И сокращение этого денежного потока коснется прежде всего именно сетевых небольших магазинов и розничных сетей.

Ожидания рынка 13 февраля

После вчерашней победы быков хотелось бы, конечно, увидеть продолжения их победного шествия. Однако, сегодня им (быкам), судя по всему, придется приложить немало усилий, чтобы хотя бы даже остаться просто в зеленой зоне. Все работает против них. Ну не совсем все (котировки меди уверенно растут 2-й день подряд в Лондоне на LME!), но почти все… В связи с этим, конечно же, можно сделать ставку на рост акций меднорудной компании Freeport - McMoRan (FСX). Но что касается всего остального, то тут полный туман.

На азиатских рынках как всегда смешанная динамика. Если Китай в плюсе, то японский Nikkei-225 продолжает терять позицию за позицией. Снижение от максимумов составляет уже более 12% и потеряно уже более 50% от того роста, который мы наблюдали по ведущему индексу с начала сентября прошлого года и вплоть до 23 января этого года. Большинство аналитиков сходятся, что текущее снижение обусловлено прежде всего усилением японской иены и ослаблением доллара. Но возникает естественный вопрос - неужели только этим?

Европейские рынки открылись также к великому сожалению в красной зоне. Теряют они пока не очень много - в пределах от 0,2% до 0,4%. Однако наблюдается слабо негативная динамика, и пока не совсем понятно, что может исправить текущее положение.

Снижается нефть. Не сильно. Но это происходит после выхода ежемесячного отчета ОПЕК. Как видим, отчет не смог вдохновить участников рынка на какие-либо активные покупки. И это достаточно печально.

В такой ситуации фьючерсы на основные американские акции находятся также в красной зоне, теряя по отношению к вчерашнему закрытию достаточно прилично - от 0,5% до 0,7%. И поэтому, как будут проходить сегодня торги, спрогнозировать очень и очень трудно.

В отсутствие каких-то значимых политических и экономических событий на первый план выходит психологическая составляющая. А с психологической устойчивостью у участников рынка сейчас очень плохо и они готовы ко всяким совершенно непредсказуемым действиям. А вопрос: завершился ли selloff последних двух недель по-прежнему остается открытым, и вчерашнее виктория быков может оказаться сегодня уже не столь значимой, если торги завершаться в красной зоне. И в связи с этим осторожность, конечно, не помешает. И закупаться «на полную катушку» сейчас точно не стоит.

Наиболее интересная идея сейчас «витает» в области поглощения компанией Broadcom (AVGO) одного из ведущих производителей микрочипов компании Qualcomm (QCOM). Напомним, что цена сделки $82 за акцию, а текущая цена QCOM - $65. Завтра состоится встреча представителей обеих компаний, в ходе которой будут подробно обсуждаться вопросы поглощения. А само согласие на поглощение компания Qualcomm должна дать 6 марта после проведения общего собрания акционеров.