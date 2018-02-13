Отчеты МЭА и Минэнерго США могут увести нефть марки Brent к отметке $60

Несмотря на то что агентство повысило прогноз по потреблению на 2018 год до 99,2 млн баррелей в сутки (+1,4 млн б/с), что выше его предыдущего прогноза и прогнозов ОПЕК, опубликованных днем ранее, нефть продолжила негативную динамику.

При этом игроки нашли сразу несколько поводов для продаж. Пожалуй, основным здесь стало ожидание агентством роста добычи в Штатах. Так, по его прогнозу к концу 2018 года США могут обогнать Россию и Саудовскую Аравию и стать лидером по добыче. Это означает, что добыча в стране к концу 2018 года увеличится до 11,5 млн баррелей, что более чем на 1,5 млн баррелей выше добычи на начало года.

На мой взгляд, это слишком пессимистичный прогноз для рынков. Действительно, мы ожидаем роста добычи в Штатах до 11 млн баррелей в сутки за счет активизации сланцевой добычи, однако это ниже прогноза МЭА. Также такой рост не позволит Штатам выйти на первое место по добыче. Так, по итогам года в России МЭА ожидает добычу на уровне 11,33 млн баррелей.

Вторым негативным фактором для «черного золота» стала информация об уровне исполнения соглашения по ограничению добычи, заключенного в рамках ОПЕК+. И если в рамках ОПЕК соглашение выполнено на 137%, чему способствует падение добычи в Венесуэле, то вне ОПЕК соглашение выполнено лишь на 87%, что является негативным фактором для инвесторов.

Публикация отчета вызвала волну продаж и откат нефти марки Brent в район 62,3 доллара за баррель. Однако, на наш взгляд, реакция на него будет краткосрочной. Про негативную составляющую данного отчета игроки могут еще вспомнить, в случае если отчет Минэнерго США по запасам углеводородов, публикуемый в среду, покажет уверенный рост запасов и добычи. Вкупе эти отчеты могут привести к уходу нефти марки Brent в район 60 долларов.