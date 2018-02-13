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Инвесторы субордов "ФК Открытие" намерены отстаивать свои интересы до конца


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
По данным СМИ, держателям субордов NMOSRM 19 номиналом 500 млн долл., которые по решению ЦБ в процессе санации банка ФК Открытие были списаны в прошлом году, удалось сформировать группу (по-видимому, представляющую 25% всех держателей бумаг), от имени которой юрфирма Baker McKenzie подаст иск в лондонский арбитражный суд (LCIA).

Напомним, что позиция истцов состоит в том, что в проспекте выпуска не указана возможность списания бумаг (даже в случае наступления события банкротства). Отметим, что законодательство было существенно изменено в 2014 г., а в проспекте указано “the Subordinated Loan Agreement will be subordinated, in the event of the winding up or insolvency of NOMOS Bank…in accordance with the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy) of Credit Organisations" No. 40 FZ dated 25 February 1999 (as amended or superseded from time to time)”, что может предполагать возможность применения обратной силы закона.

Однако LCIA все-таки может занять сторону истцов, учитывая, что закон, по которому размещен выпуск, был фактически отменен (хотя регулирование субордов и были перенесено в ст. 25.1 закона “О банках и банковской деятельности”, то есть появилась возможность списания старых субордов). Котировки NMOSRM 19 на уровне 22-23% от номинала свидетельствуют о том, что вероятность положительного исхода есть.

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