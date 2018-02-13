Российский рынок пока выглядит стабильно

В азиатском регионе индексы показали разнонаправленную динамику. В Китае биржевые индексы подросли в пределах 1%, а вот японский индекс упал на аналогичную величину из-за сильного укрепления иены. В Европе в первой половине дня рынки преимущественно торгуются в минусе, хотя потери скромные, менее 0.5%, зато фьючерсы на основные американские индексы теряют уже более 0.5% после вчерашнего роста на 1.5%.

На рынке долга США ситуация сегодня немного успокоилась, цены на облигации растут, доходности падают почти на 1%, но сильный спрос на японскую валюту вызывает некую настороженность.

Российский рублёвый индекс Московской биржи сегодня в первой половине дня прибавил 0.9%, достигнув 2240 пунктов, при этом валютный РТС повысился на 1.3% до 1222 пунктов. Поддержу российским акциям сегодня оказывают растущие цены на сырьё, которые пока не реагируют на внешний негатив, но к вечеру ситуация может измениться. Наилучшую динамику сегодня показывают российские металлурги. Акции компаний Северсталь, ГМК, ММК, НЛМК растут почти на 2%. Акции Сбербанка показывают рост на 1%, ВТБ всего 0.3%. В секторе электроэнергетики сегодня практически нулевая динамика.

Индекс промышленных металлов сегодня показывает рост почти на 1%. Лучше всех, почти на 2%, за последние сутки восстановились котировки меди и никеля. Поддержку всем сырьевым активам сегодня оказывает падающий американский доллар.

Драгоценные металлы также прибавляют скромные 0.5%. Цена тройской унции золота подросла до 1328$. Сегодня появился спрос на защитные активы – американские казначейские облигации, поэтому драгоценные металлы могут усилить рост.

Цены на нефть продолжают находиться по давлением, хотя сегодня потери скромные. Практически весь фундаментал говорит за дальнейшее снижение, и лишь риски геополитики на Ближнем Востоке смогут оказать поддержку. Котировки нефти марки Brent торгуются в районе 62.6 доллара за баррель, а марки WTI – у отметки 59.15 доллара за баррель. Мы ожидаем, что котировки нефти марки Brent в ближайшие недели опустятся ниже 60$ за баррель.

На глобальном валютном рынке вновь под серьёзным давлением находится американский доллар, причём в большей степени из-за японской иены, которая укрепляется на 1%. Сам индекс доллара DXY теряет 0.5%, отступая до 89.6, а ключевая валютная пара евро/доллар растёт на 0.4%, до 1.234. Российский рубль сегодня отвоёвывает у доллара ещё 0.4%, торгуясь на уровне 57.8.

Открытие торгов в США пройдёт с понижением на 0.5%, но попытку роста мы запросто можем увидеть. Сегодня день будет спокойным, поскольку нет важных событий и данных, а вот завтрашний будет отчасти решающим. Завтра будут опубликованы инфляционные данные по США, на которые будет очень бурная реакции. Если опасения инвесторов подтвердятся, и данные действительно окажутся сильно выше прогнозов, это будет сильным негативом для американского долгового рынка и рынка акций.

Техническая картина по индексу Московской биржи пока нам намекает на дальнейший рост, но его потенциал явно небольшой. Цена чётко скорректировалась к последнему локальному максимуму на отметке 2185 пунктов и оттестировала его на прочность в качестве поддержки. Теперь именно пробой этого уровня вниз будет служить хорошим сигналом для частичной или полной продажи акций.