Золото растет на фоне капитуляции доллара

По оценкам «Альпари Голд», тройская унция драгоценного металла стоит в среду, 14 февраля, $1337,10. Техническая цель подъема все еще слишком высоко – первое значимое сопротивление располагается на $1346,60, далее $1354. Пока у драгметалла есть все шансы приблизиться к первому из обозначенных таргетов.

Как мы и говорили, в последнее время основным драйвером для подъема цен на золото является слабый доллар США. Рынок корректирует свои позиции по американской валюте перед запланированными на среду важными макроэкономическими публикациями: данными по розничным продажам и индексу потребительских цен. Месячный рост инфляции мог составить за январь около 0,3% после декабрьского подъема на 0,1%, однако в годовом сопоставлении для индикатора нельзя исключать снижения до 1,9% с 2,1% прежде.

По данным CFTC, за неделю к 6 февраля общая длинная позиция по золоту находилась на пятинедельном минимуме и оценивалась в 215,4 тыс. контрактов, общая короткая позиция слегка выросла и составила 23,9 тыс. контрактов. В общем-то, несмотря на наблюдавшуюся тогда коррекцию цен, расстановку сил хорошо было видно и без комментариев.

Долгосрочная тенденция в золоте сохраняется положительной и базируется не только на ожиданиях развития очередной волны распродаж по доллару, но и на повышенном – со временем – спросе рынка на безопасные активы. В таком свете цель $1350-$1400 сохраняется актуальной.