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Золото растет на фоне капитуляции доллара


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Цены на золото восстанавливаются третий день подряд вслед за новой волной капитуляции доллара США.

По оценкам «Альпари Голд», тройская унция драгоценного металла стоит в среду, 14 февраля, $1337,10. Техническая цель подъема все еще слишком высоко – первое значимое сопротивление располагается на $1346,60, далее $1354. Пока у драгметалла есть все шансы приблизиться к первому из обозначенных таргетов.  

Как мы и говорили, в последнее время основным драйвером для подъема цен на золото является слабый доллар США. Рынок корректирует свои позиции по американской валюте перед запланированными на среду важными макроэкономическими публикациями: данными по розничным продажам и индексу потребительских цен. Месячный рост инфляции мог составить за январь около 0,3% после декабрьского подъема на 0,1%, однако в годовом сопоставлении для индикатора нельзя исключать снижения до 1,9% с 2,1% прежде. 

По данным CFTC, за неделю к 6 февраля общая длинная позиция по золоту находилась на пятинедельном минимуме и оценивалась в 215,4 тыс. контрактов, общая короткая позиция слегка выросла и составила 23,9 тыс. контрактов. В общем-то, несмотря на наблюдавшуюся тогда коррекцию цен, расстановку сил хорошо было видно и без комментариев. 

Долгосрочная тенденция в золоте сохраняется положительной и базируется не только на ожиданиях развития очередной волны распродаж по доллару, но и на повышенном – со временем – спросе рынка на безопасные активы. В таком свете цель $1350-$1400 сохраняется актуальной.

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