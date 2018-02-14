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Данные от Минэнерго США и риторика с энергетического форума добавят волатильности нефти


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
В преддверии публикации данных по инфляции, американские биржевые индексы, проведя очередную волатильную сессию, по итогам вторника закрылись на положительной территории.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0.26%.

Аналитики ожидают, что потребительские цены в США в январе в годовом выражении выросли на 1,9%, а в месячном - на 0,3%. Данные будут опубликованы в 16.30 мск, и если цифры окажутся выше прогноза, то это может привести к новому витку снижения на фондовых рынках.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,11%, закрывшись на отметке $62,57 на фоне вышедших данных от API, которые показали рост запасов сырой нефти на 3,9 миллиона баррелей в сутки, тем самым превысив прогнозы экспертов, ожидавших роста на 2,6 млн. баррелей.

На данном этапе локальной поддержкой Brent выступает отметка $61,75 и основной$61,10. Сопротивления расположены на $63 и $64,50.

Сегодня в первой половине дня, отыграв статистику от американского института нефти, игроки будут ждать цифр от Минэнерго США (18,30 мск), где главным поводом для беспокойства служит растущая добыча в стране.

Также сегодня министр энергетики Российской Федерации Александр Новак примет участие в открытии Восьмого Симпозиума МЭА-МЭФ-ОПЕК по Мировому энергетическому прогнозу в Эр-Рияде, риторика с полей которого может оказать влияние на цену "черного золота".

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2250,63 п., прибавив 1,37%. На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на 2228 п., закрепление под которой может сформировать сигнал на продажу. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 2265 п. и 2282 п.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступает  отметка 122000 п. и основной 121500 п, проход которой отбросит инструмент к уровню 120000п. Сопротивления расположены на 124000 и 126000 п.

Рубль по итогам прошедших торгов закрылся на отметке 57,63, укрепившись на 0,34% по отношению к доллару США, на фоне снижения американской валюты на глобальном рынке. В свою очередь упавшей корреляции с нефтяными котировками и низкой волатильности национальная валюта обязана так называемому бюджетному правилу, принцип действия которого заключается в том, чтобы перечислять в ФНБ переведенные в доллары дополнительные нефтегазовые доходы, которые формируются в случае подъема текущей цены нефти над ожидаемой, и продавать валюту за рубли в случае снижения цен на нефть ниже прогнозируемого уровня.

В настоящий момент основным сопротивлением в паре выступает отметка 58,50. Поддержки по-прежнему расположены на 57,50 и 56,80.

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