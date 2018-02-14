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Не исключена краткосрочная консолидация по индексу РТС после роста на 3,7% за два дня


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
Во вторник продолжалось повышение по индексу РТС на фоне стабилизации обстановки на внешних рынках.

Лучше рынка выглядели бумаги сектора металлургии. Так, НЛМК (NLMK) вырос на 3.5%, Норникель (GMKN) – на 3.2%, Северсталь (CHMF) – на 3.1%. Продукция металлургов может оказаться особенно востребованной в случае реализации версии бюджетных расходов, предложенной президентом США Д. Трампом, которая предполагает инвестиции в размере $1.5 трлн. (из которых $200 млрд. предлагается финансировать из федерального бюджета) в инфраструктурные проекты. В нефтегазовом секторе также был отмечен спрос: акции Татнефти (TATN) подорожали на 2.6%, Лукойла (LKOH) – на 2.0%, Газпрома (GAZP) – на 1.9%.

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 5.6%, МРСК Центра и Приволжья (MRKP) – на 4.2%, Отисифарм (OTCP) – на 3.7%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.5%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в умеренном минусе,  азиатские находятся в среднем в небольшом плюсе.

Сегодня в течение дня возможно некоторое ослабление потока заявок на покупку в секторе высоколиквидных бумаг – не исключена краткосрочная консолидация по индексу РТС после роста на 3.7% за два дня. Новых оснований для продаж пока не появилось, но волатильность по западным фондовым индексам остается повышенной.

В течение дня ожидается сравнительно большой поток данных, способных повлиять на поведение инвесторов. Так, в еврозоне ожидаются данные по ВВП (13:00 мск), в США – по розничной торговле (16:30 мск) и запасам нефти (18:30 мск).

На валютном рынке в начале торгов возможно замедление коррекции вниз по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока нет.

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