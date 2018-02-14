Лучше рынка выглядели бумаги сектора металлургии. Так, НЛМК (NLMK) вырос на 3.5%, Норникель (GMKN) – на 3.2%, Северсталь (CHMF) – на 3.1%. Продукция металлургов может оказаться особенно востребованной в случае реализации версии бюджетных расходов, предложенной президентом США Д. Трампом, которая предполагает инвестиции в размере $1.5 трлн. (из которых $200 млрд. предлагается финансировать из федерального бюджета) в инфраструктурные проекты. В нефтегазовом секторе также был отмечен спрос: акции Татнефти (TATN) подорожали на 2.6%, Лукойла (LKOH) – на 2.0%, Газпрома (GAZP) – на 1.9%.

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 5.6%, МРСК Центра и Приволжья (MRKP) – на 4.2%, Отисифарм (OTCP) – на 3.7%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.5%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в умеренном минусе, азиатские находятся в среднем в небольшом плюсе.

Сегодня в течение дня возможно некоторое ослабление потока заявок на покупку в секторе высоколиквидных бумаг – не исключена краткосрочная консолидация по индексу РТС после роста на 3.7% за два дня. Новых оснований для продаж пока не появилось, но волатильность по западным фондовым индексам остается повышенной.

В течение дня ожидается сравнительно большой поток данных, способных повлиять на поведение инвесторов. Так, в еврозоне ожидаются данные по ВВП (13:00 мск), в США – по розничной торговле (16:30 мск) и запасам нефти (18:30 мск).

На валютном рынке в начале торгов возможно замедление коррекции вниз по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока нет.