В первые минуты торгов локальный рынок отыграет некоторое улучшение внешнего фона

Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2240, 2230 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2260, 2270 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет некоторое улучшение состояния внешнего фона. Позднее индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых внешних стимулов.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Наиболее значимым иностранным статистическим показателем станет публикации официальной еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1,37%) и РТС (+1,72%) вновь завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Таким образом, они продолжили наметившийся в понедельник коррекционный отскок от недавних минимумов. Стоит отметить, что во второй половине дня указанные индексы продолжили свое повышение и закрылись на максимальных внутридневных значениях, несмотря на некоторое вечернее ухудшение внешнего фона. Впрочем, вчерашнее падение основных европейских фондовых индексов не носило обвального характера, а рынок акций США сумел возобновить свое повышение уже после завершения основных торгов в России.

Что же касается апрельских контрактов на нефть сорта Brent, то они вчера в очередной раз проверили на прочность ближайшую значимую поддержку, расположенную в районе $62 за баррель. Указанный уровень устоял. Между тем, опубликованный ночью отчет Американского нефтяного института (API) указал на существенный недельный прирост запасов нефти, бензина и дистиллятов в США, что является негативным фактором для стоимости фьючерсов на «черное золото». Теперь участники сырьевых торгов будут ожидать вечерней публикации официальной еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 МСК).

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 7,7 п., или 0,6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС позитивно.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди отраслевых индексов Московской Биржи опережающим подъемом вчера выделился индекс Металлов и добычи MICEXM&M (+1,91%). Многие его представители торговались существенно сильнее рынка: НЛМК (NLMK RM, +3,54%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +3,17%), Северсталь (CHMF RM, +3,08%), ММК (MAGN RM, +2,77%), Мечел-ап (MTLRP RM, +1,75%).

Вчерашняя активизация покупок в бумагах экспортеров металлов выглядела не очень логичной на фоне двухдневного укрепления рубля по отношению к доллару США. Впрочем, российская валюта заметно ослабела еще на прошлой неделе, когда российские акции, в том числе и указанные бумаги, подверглись активным распродажам.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, +1,86%), Лукойл (LKOH RM, +2,00%), Татнефть-ао (TATN RM, +2,57%), Юнипро (UPRO RM, +2,13%), Ленэнерго-ап (LSNGP RM, +3,25%), МРСК ЦП (MRKP RM, +4,23%). Вчерашний интерес к акциям «Лукойла» был связан с очередным сообщением о том, что два члена правления нефтяной компании увеличили принадлежащие им пакеты акций эмитента. Топ-менеджеры «Лукойла» уже длительное время увеличивают собственные доли в компании. Таким образом, они реально заинтересованы в росте курсовой стоимости ее акций.

Среди ликвидных бумаг существенно слабее рынка торговались акции Магнит (MGNТ RM, -0,43%). Их уже долгое время продолжает «лихорадить» после выхода ряда неблагоприятных корпоративных новостей эмитента. С технической точки зрения в этих бумагах назревает коррекционный отскок в район 5000-5250 руб. Вместе с тем, устойчивое среднесрочное повышение этих акций, скорее всего, состоится лишь по мере возобновления прироста чистой прибыли торговой сети по данным квартальных отчетов. Не будем забывать и о том, что ритейлер уже сообщил о планах отказа от выплаты дивидендов по итогам 2017 года.

Акции АФК Система (AFKS RM, -2,61%) корректировались вниз после достаточно сильного двухдневного прироста. Стимулом для недавних покупок стало сообщение о том, что эмитент не планирует отказываться от выплаты годовых дивидендов, несмотря на необходимость перечисления «круглой» суммы в 100 млрд руб. нефтяной компании «Башнефть».

Вчера утром мы уже говорили, что несмотря на резкий краткосрочный прирост, в акциях АФК Система отсутствуют явные сигналы для продолжения игры на повышение. С учетом текущей волатильности указанные бумаги могут легко «запилить» неосторожных спекулянтов, открывающих краткосрочные позиции. Объективным стимулом для среднесрочных покупок в них может стать лишь их уверенное восстановление выше важных уровней сопротивления, расположенных в районе 14 руб. и 15 руб.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повышаются в пределах 0,3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,15%. Фьючерсы на золото прибавили 0,6%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0,4. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%.

С учетом того, что рынок акций в США сумел закрыться с повышением, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.