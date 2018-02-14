Рубль продолжит укрепляться до 57,5 за доллар

Внешний фон не был особенно позитивным, но и российский рынок избежал обвальных падений, когда на мировых площадках разыгрался шторм. Позитивные вести из США, где были озвучены планы инфраструктурной программы, были встречены покупками бумаг металлургов: НЛМК (+3,54%), ГМК «Норникель» (+3,17%), «Северсталь» (+3,08%), ММК (+2,77%). В целом, «голубые фишки» весьма неплохо отторговали день, что может быть признаком интереса внешних инвесторов или возвращения российского капитала под «родную» юрисдикцию: «Сбербанк» (+1,27%), «Газпром» (+1,86%), «ЛУКОЙЛ» (+2,0%). В секторе розничной торговли настроения были неоднозначными: «Магнит» (-0,43%), X5 Retail Group (+1,88%), «Дикси» (+1,8%). По данным исследовательской компании «Ромир», средний чек в розничных магазинах снизился в январе на 10,1% по сравнению с декабрём, а также упал на 1% в годовом выражении. ЦБ РФ также опубликовал весьма неприятную статистику по банковскому сектору. Прибыль российских банков снизилась в январе на 37,7% до 71 млрд рублей. Число прибыльных кредитных организаций составило 415, а убыточных — 130. В минусе завершили день бумаги «Системы» (-2,61%), которые накануне были в лидерах роста. Кроме того, самыми слабыми бумагами на рынке также оказались: «ЭНЕЛ Россия» (-1,2%), «М.Видео» (-1,16%), «КАМАЗ» (-0,87%).

Российский рубль смог пережить негатив на внешних площадках и падение нефти почти до $62 за баррель Brent. Впрочем, сделать это было несложно, так как доллар слабел на глобальном рынке, хотя и против основных валют. Кроме того, рубль может испытывать поддержку в связи с грядущим размещением ОФЗ. На среду Минфин планирует два аукциона ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26221 с погашением 23 марта 2033 года в объёме 24,259 млрд рублей и 26222 с погашением 16 октября 2024 года в объёме 20 млрд рублей. Вполне вероятно, что спрос вновь будет высоким за счёт капиталов, возвращающихся обратно в Россию. Конечно, если нефть возобновит своё снижение и приблизится к отметке $60 за баррель Brent, то отечественная валюта может вернуться в диапазон 58,0 - 58,5 за доллар. Однако и нефть уже выглядит существенно перепроданной, что может вылиться в отскок. Но многое определится ближайшими отчётами по запасам в США. К вечеру вторника доллар слабел на 0,35% до 57,63, а евро укреплялся на 0,2% до 71,23.

Слабый доллар поддерживал нефть, но поводов для роста было мало. Ночью API сообщил о том, что на неделе, завершившейся 9 февраля, коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,947 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 4,63 млн баррелей, а дистиллятов — на 1,1 млн баррелей. Напомним, что накануне Международное Энергетическое Агентство повысило прогноз прироста мирового спроса до 1,4 млн баррелей в текущем году. Однако МЭА также предупредило о том, что увеличение добычи вне стран соглашения OPEC+ может превысить объёмы прироста потребления в течение года. Разговоры о разогревающейся инфляции в США и рост тревог по поводу будущего увеличения бюджетного дефицита играют в пользу золота. Резервы SPDR Gold Trust выросли во вторник почти на 3 тонны до 823,66 тонн. К 9:00 (мск) Brent - $62,82 (+0,16%), WTI - $59,19 (+0,00%), Золото - $1337,3 (+0,52%), Медь - $6987,57 (+0,22%), Никель - $13525 (+0,56%), Палладий - $983,65 (+0,30%).

Внешний фон перед открытием торгов в России слабо позитивный. Большинство азиатских индексов растёт. Сырьевые контракты также торгуются в плюсе за счёт слабого доллара. Меж тем, американские данные по запасам могут привести к возобновлению распродаж нефти. Однако в начале дня российский рынок всё же может продолжить восстановление, а рубль — укрепление до 57,5 р. за доллар.