Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится в начале дня

Ожидается открытие рынка с повышением порядка 0,2% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2255, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2240 и 2230, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2260 и 2270, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"В первые минуты торгов локальный рынок отыграет некоторое улучшение состояния внешнего фона. Позднее индекс Мосбиржи может перейти в состояние бокового движения вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых внешних стимулов", - добавил он.

Пока же спокойная утренняя динамика на рынке нефти, точнее, полное ее отсутствие обеспечит нейтральное начало торгов рублем, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 57,1-58,2 рублей, для европейской валюты - 70,5-71,9 рубля", - оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 0,1-0,5% на фоне ожиданий публикации статистики по инфляции в стране и опасений по поводу сохранения высокой волатильности на рынке.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 1,6%, японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, шанхайский SSE Composite вырос на 0,3%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра росли на 0,2-0,3%. Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 62,5 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2368 доллара против 1,2354 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ вырос на технических факторах второй день подряд после коррекции на предыдущей неделе. Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 1,37% - до 2250,63 пункта, индекс РТС - на 1,72%, до 1226,92 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника уменьшился на 0,2 рубля - до 57,6 рубля, евро вырос на 0,14 рубля, до 71,23 рубля.