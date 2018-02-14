FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Желание купить берет вверх над страхом


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Вчерашние торги на американских площадках прошли как под копирку понедельника. Вновь после открытия рынка акций «медведи» пытались продавить рынок, но опять эти попытки не привели к успеху.

Правда, рост вчера оказался скромнее: по итогам сессии Индекс S&P500 прибавил 0,3%, а DJ подрос на 0,2%. В целом уже можно говорить, что, как мы и предполагали, сценарий продолжения обвала не реализовался. После почти 10-процентного снижения основных мировых биржевых индикаторов нашлось много желающих прикупить подешевевшие американские бумаги.

В очередной раз нефть попыталась пробить отметку 62 доллара за баррель и закрепиться ниже, но опять атака была отбита. При следующем подходе котировок нефти к уровню 62 доллара имеет смысл спекулятивно покупать нефтяные контракты, причем с хорошими «плечами», с целью отскока в район 63 доллара за баррель. Но не следует забывать выставлять стопы где-то на уровне 61,3-61,5. 

А вот обратная операция – «шорт» выше 63 долларов с целью 62 доллара, более рискованная. После падения более чем на 10% нефть скорее отскочит вверх, нежели устремится к отметке 60 долларов за баррель. Дальнейший подъем американских индексов также может спровоцировать удорожание нефти.

Сейчас «черное золото» прибавляет около полупроцента, на 0,1% растут фьючерсы на американские индексы. Около 0,3% плюсует Китай и примерно на столько же падет Япония. Настораживает лишь снижение почти на 0,8% бразильского рынка, динамика которого раньше часто была индикатором для открытия торгов у нас. Фьючерсы на основные «голубые фишки» по итогам вечерних торгов вчера немного, на 0,1-0,5%%, выросли. Лишь фьючерс на акции Сбербанка прибавил чуть более 0,7%. Возможно, акции этого эмитента будут одними из лучших в ходе сегодняшних торгов.

Мы ожидаем положительного, в пределах 0,5 процентов, открытия рынка акций. Но не следует думать, что все проблемы рынков ушли в прошлое. Страх и нервозность остаются. Инвесторы сейчас напоминают стаю уток на второй день после открытия охоты. Те, кто после многомесячного затишья выжил в первый день, боятся каждого шороха и при малейшей угрозе или панике одного из своих собратьев готовы тут же высоко взмыть в безопасное небо, которым для рынков является US Treasuries.

Около 30 копеек прибавил за вчерашние сутки рубль. Если не случится ничего негативного, в том числе разворота цен на нефть, укрепление российской валюты продолжится, и «шорт» по фьючерсу Si может дать сегодня 30-50 копеек дохода.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ