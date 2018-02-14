Желание купить берет вверх над страхом

Правда, рост вчера оказался скромнее: по итогам сессии Индекс S&P500 прибавил 0,3%, а DJ подрос на 0,2%. В целом уже можно говорить, что, как мы и предполагали, сценарий продолжения обвала не реализовался. После почти 10-процентного снижения основных мировых биржевых индикаторов нашлось много желающих прикупить подешевевшие американские бумаги.

В очередной раз нефть попыталась пробить отметку 62 доллара за баррель и закрепиться ниже, но опять атака была отбита. При следующем подходе котировок нефти к уровню 62 доллара имеет смысл спекулятивно покупать нефтяные контракты, причем с хорошими «плечами», с целью отскока в район 63 доллара за баррель. Но не следует забывать выставлять стопы где-то на уровне 61,3-61,5.

А вот обратная операция – «шорт» выше 63 долларов с целью 62 доллара, более рискованная. После падения более чем на 10% нефть скорее отскочит вверх, нежели устремится к отметке 60 долларов за баррель. Дальнейший подъем американских индексов также может спровоцировать удорожание нефти.

Сейчас «черное золото» прибавляет около полупроцента, на 0,1% растут фьючерсы на американские индексы. Около 0,3% плюсует Китай и примерно на столько же падет Япония. Настораживает лишь снижение почти на 0,8% бразильского рынка, динамика которого раньше часто была индикатором для открытия торгов у нас. Фьючерсы на основные «голубые фишки» по итогам вечерних торгов вчера немного, на 0,1-0,5%%, выросли. Лишь фьючерс на акции Сбербанка прибавил чуть более 0,7%. Возможно, акции этого эмитента будут одними из лучших в ходе сегодняшних торгов.

Мы ожидаем положительного, в пределах 0,5 процентов, открытия рынка акций. Но не следует думать, что все проблемы рынков ушли в прошлое. Страх и нервозность остаются. Инвесторы сейчас напоминают стаю уток на второй день после открытия охоты. Те, кто после многомесячного затишья выжил в первый день, боятся каждого шороха и при малейшей угрозе или панике одного из своих собратьев готовы тут же высоко взмыть в безопасное небо, которым для рынков является US Treasuries.

Около 30 копеек прибавил за вчерашние сутки рубль. Если не случится ничего негативного, в том числе разворота цен на нефть, укрепление российской валюты продолжится, и «шорт» по фьючерсу Si может дать сегодня 30-50 копеек дохода.