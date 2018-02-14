Корпоративное кредитование в текущем году вырастет на 5%

Розничный кредитный портфель вырос на 0,7% м/м, что эквивалентно росту на 13,9% г/г.

В сегменте корпоративного кредитования также наблюдаются восстановительные тренды: в последние месяцы рост рублевых корпоративных кредитов ускорился с 3-4% г/г до 8-9% г/г. Однако этот рост все еще нейтрализуется снижением валютного долга компаний – эта часть российских кредитов банков сократилась на 21% в прошлом году, или на $28 млрд.

Кроме того, доля валютных корпоративных кредитов все еще находится выше докризисных уровней – 19,3% совокупных корпоративных кредитов в январе 2018 против 18,4% в 2013 г.

Этот факт подтверждает наши ожидания восстановления корпоративного кредитования на 5% г/г в этом году. С учетом того, что ускорение рублевого корпоративного кредитования не привело к росту в последние месяцы, то пока оно не должно восприниматься как устойчивый тренд.