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Денежный рынок: увеличение спроса на КОБР


Облигации / Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Ставка однодневного валютного свопа в течение всего вчерашнего дня торговалась в пределах 6,1–6,3%, однако ее средневзвешенное значение повысилось на 8 бп, до 6,47%.

Вечером ставка поднялась до уровня оффера Банка России, и в итоге в рамках данного инструмента было привлечено 30 млрд руб. Тем временем ставка RUONIA в понедельник опустилась на 21 бп (до 6,78%), продолжив торговаться на 70 бп ниже уровня ключевой ставки ЦБ. Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ закрылись в целом без изменений. 

Отметим, что спрос на аукционах купонных облигаций Банка России вчера был высоким. Объем заявок на бумагу с погашением через месяц превысил предложение (158 млрд руб. против 151 млрд руб. соответственно), и в результате выпуск был размещен в полном объеме. На втором аукционе регулятор предложил инвесторам новый выпуск 2-месячных КОБР на сумму 400 млрд руб., из которых в итоге было продано облигаций на 151 млрд руб. С учетом только что погашенных облигаций примерно на 247 млрд руб. чистый объем стерилизации ликвидности, по нашим оценкам составил около 55 млрд руб. Всего же после расчетов по вчерашним аукционам сумма обращаемых на рынке КОБР увеличится до 650 млрд руб. Также вчера состоялся аукцион недельных депозитов, в ходе которого при лимите в 3,35 трлн руб. на счетах в ЦБ банки разместили 3,05 трлн руб. ликвидности (на 220 млрд руб. больше, чем на прошлой неделе) по средневзвешенной ставке 7,45%.

Ближний и средний сегменты кривой NDF сместились вниз на 2–4 бп, в то время как длинные ставки снизились примерно на 10 бп. Ставки кросс-валютных свопов на отрезке до трех лет опустились на 8–10 бп, среднесрочные ставки снизились на 5–7 бп, а длинные остались на прежних уровнях. На наш взгляд, причина таких движений была скорее технической (корпоративные сделки). Ставки процентных свопов также снизились (на 8–10 бп и 4–6 бп в ближнем и среднем сегментах кривой соответственно), в результате чего базис сузился всего на 3–4 бп.

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