Негативный прогноз МЭА не повлияет на доходы российского бюджета

Одновременно МЭА повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году с 1,3 до 1,4 млн баррелей в сутки, а добычи нефти в мире – до 1,8 млн б/с. Соответственно, МЭА делает вывод о том, что уже в ближайшее время нефтяной рынок ждет новая волна спада цен на нефть, а в течение 2018 года средняя цена на нефть в лучшем случае останется «на сегодняшнем уровне» около $60 за баррель. Напомним, что в январе средняя цена нефти Brent составила $67,6 за баррель.

Важно отметить, что прогноз МЭА по средней цене на нефть на 2018 год совпадает с прогнозом российского Минэнерго, озвученным недавно министром Александром Новаком в $60 за баррель, а также с заявлениями представителей Саудовской Аравии в ОПЕК о том, что цена в $60 за баррель является наиболее «комфортной» и для производителей, и для потребителей нефти.

Однако свежий прогноз МЭА, в отличие от многих предыдущих предсказаний цены на нефть, которые часто были уверенными «медвежьими» прогнозами, впоследствии расходившимися с реальностью, в этот раз выглядит довольно неуверенным и содержит множество оговорок в стиле «если произойдет такое-то событие, то все будет иначе, а если не произойдет, то…».

В частности, такими оговорками являются тезисы об ожидаемом существенном падении добычи нефти в Венесуэле в 2018 году, и о соглашении «ОПЕК+», которое в прошлом году позволило быстрыми темпами сократить излишки коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР, но в этом году, по мнению экспертов МЭА, данный фактор может прекратить действовать из-за быстрого сокращения этих излишков.

На наш взгляд, МЭА несколько противоречит самому себе, прогнозируя превышение мирового предложения нефти над спросом в текущем году – ведь если рынок будет вновь разбалансирован, значит, соглашение «ОПЕК+» досрочно прекращать будет рано.

Сегодняшняя динамика рынка нефти больше работает на «медвежьи» прогнозы. Так, за прошлую неделю, согласно отчету Baker Hughes, выросло количество активных нефтедобывающих платформ в США на 26 единиц. В США ожидается рост коммерческих запасов нефти за неделю на 2,6 млн баррелей.

Возможно, что в краткосрочном аспекте прогноз МЭА окажется верным, однако в дальнейшем сложный геополитический фон при одновременном выходе мировой экономики из кризиса все может изменить в сторону роста.

Тем временем министр энергетики России Александр Новак заявил, что за время действия соглашения «ОПЕК+» с 2016 года российский бюджет получил нефтегазовых доходов на сумму 1,7 трлн руб., при этом российские нефтяные компании в совокупности заработали доходы на сумму 700 млрд руб.

Достаточно негативный прогноз МЭА по цене на нефть только укрепит решимость участников сделки «ОПЕК+» не прекращать ее досрочно и продолжать участие в соглашении до конца 2018 года. Даже если цены на нефть в ближайшее время не выйдут на уровень в $70 за баррель, российский бюджет все равно будет получать в этом году нефтегазовые сверхдоходы (так как в бюджет была заложена цена в $40 за баррель), и, соответственно, Фонд национального благосостояния будет пополняться, а это будет благоприятно сказываться на укреплении рубля.

Мы ожидаем, что в ближайшее время нефть Brent останется в коридоре $61-63 за баррель. Российский рубль, соответственно, ожидаем в коридоре 57-58,5 руб./долл.