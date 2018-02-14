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Негативный прогноз МЭА не повлияет на доходы российского бюджета


Рынки
Наталья Мильчакова
Наталья Мильчакова
замдиректора аналитического департамента "Альпари"
 
Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародовало прогноз, согласно которому, США готовятся стать мировым лидером в добыче нефти уже по итогам 2018 года, хотя еще совсем недавно были крупнейшим импортером «черного золота», а в течение 2018 года добыча нефти в США может достичь 11 млн баррелей в сутки и превысить объем добычи нефти в Саудовской Аравии.

Одновременно МЭА повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году с 1,3 до 1,4 млн баррелей в сутки, а добычи нефти в мире – до 1,8 млн б/с. Соответственно, МЭА делает вывод о том, что уже в ближайшее время нефтяной рынок ждет новая волна спада цен на нефть, а в течение 2018 года средняя цена на нефть в лучшем случае останется «на сегодняшнем уровне» около $60 за баррель. Напомним, что в январе средняя цена нефти Brent составила $67,6 за баррель.

Важно отметить, что прогноз МЭА по средней цене на нефть на 2018 год совпадает с прогнозом российского Минэнерго, озвученным недавно министром Александром Новаком в $60 за баррель, а также с заявлениями представителей Саудовской Аравии в ОПЕК о том, что цена в $60 за баррель является наиболее «комфортной» и для производителей, и для потребителей нефти. 

Однако свежий прогноз МЭА, в отличие от многих предыдущих предсказаний цены на нефть, которые часто были уверенными «медвежьими» прогнозами, впоследствии расходившимися с реальностью, в этот раз выглядит довольно неуверенным и содержит множество оговорок в стиле «если произойдет такое-то событие, то все будет иначе, а если не произойдет, то…». 

В частности, такими оговорками являются тезисы об ожидаемом существенном падении добычи нефти в Венесуэле в 2018 году, и о соглашении «ОПЕК+», которое в прошлом году позволило быстрыми темпами сократить излишки коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР, но в этом году, по мнению экспертов МЭА, данный фактор может прекратить действовать из-за быстрого сокращения этих излишков. 

На наш взгляд, МЭА несколько противоречит самому себе, прогнозируя превышение мирового предложения нефти над спросом в текущем году – ведь если рынок будет вновь разбалансирован, значит, соглашение «ОПЕК+» досрочно прекращать будет рано. 

Сегодняшняя динамика рынка нефти больше работает на «медвежьи» прогнозы. Так, за прошлую неделю, согласно отчету Baker Hughes, выросло количество активных нефтедобывающих платформ в США на 26 единиц. В США ожидается рост коммерческих запасов нефти за неделю на 2,6 млн баррелей. 

Возможно, что в краткосрочном аспекте прогноз МЭА окажется верным, однако в дальнейшем сложный геополитический фон при одновременном выходе мировой экономики из кризиса все может изменить в сторону роста. 

Тем временем министр энергетики России Александр Новак заявил, что за время действия соглашения «ОПЕК+» с 2016 года российский бюджет получил нефтегазовых доходов на сумму 1,7 трлн руб., при этом российские нефтяные компании в совокупности заработали доходы на сумму 700 млрд руб. 

Достаточно негативный прогноз МЭА по цене на нефть только укрепит решимость участников сделки «ОПЕК+» не прекращать ее досрочно и продолжать участие в соглашении до конца 2018 года. Даже если цены на нефть в ближайшее время не выйдут на уровень в $70 за баррель, российский бюджет все равно будет получать в этом году нефтегазовые сверхдоходы (так как в бюджет была заложена цена в $40 за баррель), и, соответственно, Фонд национального благосостояния будет пополняться, а это будет благоприятно сказываться на укреплении рубля. 

Мы ожидаем, что в ближайшее время нефть Brent останется в коридоре $61-63 за баррель. Российский рубль, соответственно, ожидаем в коридоре 57-58,5 руб./долл.

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