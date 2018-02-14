Увеличение предложения на аукционах ОФЗ вызвало рост наклона кривой

Активность была по-прежнему низкой: объем сделок составил всего 17 млрд руб. против почти 35 млрд руб. в среднем на прошлой неделе. Наклон кривой продолжил расти, что на этот раз стало результатом одновременного снижения доходностей на ближнем конце и роста – на дальнем. ОФЗ-26221 (YTM 7.4%) и ОФЗ-26218 (YTM 7.3%) закрылись в минусе примерно на 0.2 пп. ОФЗ-26222 (YTM 7.0%) также потерял в цене около 0.1 пп. В то же время бумаги с погашением в 2019 г. снизились в доходности на 2 бп. Как следствие, спред на отрезке 2–10 лет расширился на 2 бп (до 53 бп); спред между 5- и 10-летними выпусками практически не изменился (35 бп).

Одной из причин вчерашнего отставания долгосрочных бумаг стало решение Минфина увеличить объем предложения на сегодняшних аукционах, сделав акцент на более длинных выпусках (о вероятности этого мы писали вчера). Сегодня Минфин предложит инвесторам ОФЗ-26221 и ОФЗ-26222 на 24.3 млрд руб. и 20 млрд руб. соответственно. Если и в том и в другом случае удастся разместить весь запланированный объем, текущий лимит по ОФЗ-26221 будет выбран Минфином полностью (а по ОФЗ-26222 – почти полностью). Таким образом, в номинальном выражении объем первичных размещений возвращается к уровням января (40–45 млрд руб.), а в терминах DV01 сегодняшнее предложение, по нашим оценкам (560k), – самое большое за все время с середины мая прошлого года, когда Минфин размещал выпуски ОФЗ-26220 и ОФЗ-26221 на 25 млрд руб. каждый. Тем не менее мы полагаем, что Минфин сможет продать все запланированные бумаги (хотя, возможно, и не без некоторой премии к вторичному рынку).

В качестве основных покупателей вчера выступили локальные игроки, чье внимание в основном было сосредоточено на коротких выпусках. Присутствие нерезидентов ощущалось в гораздо меньшей степени (лишь некоторые из них фиксировали прибыль в среднем и дальнем сегментах кривой). Как мы отмечали в понедельник, в последние дни на рынке репо ощущалась нехватка краткосрочных выпусков ОФЗ, что, судя по всему, и привело к увеличению спроса на них (т.к. в последние пару месяцев Минфин нечасто предлагал короткие бумаги на аукционах). Вчера ситуация в этом отношении изменилась не сильно, и ставки однодневного репо под залог ОФЗ с погашением в 2020–2023 гг. продолжили торговаться примерно на 40–60 бп ниже среднего по рынку уровня.