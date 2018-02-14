Ослабление сберегательных настроений россиян происходит крайне сдержанно

Наиболее яркий аспект релиза для нас – дальнейший рост потребительского кредитования, вопреки сезонности. За месяц рублевые кредиты населению прибавили 0.8%, за год к 31 января – 14.6%. Действительно, в условиях слабой динамики реальных располагаемых доходов населения именно кредитование сейчас во многом поддерживает восстановление потребительской активности.

При этом, мы считаем необходимым обратить внимание на следующие аспекты:

- В некоторой степени, резкий рост кредитования населения сейчас является отражением в целом упавшей покупательной способности после кризиса 2014-2015 гг. Так, накопленный с января 2014 года прирост номинального объема кредитов физлицам составляет 25.1%, а накопленная инфляция за тот же период – 36.5%.

- Ослабление сберегательных настроений населения происходит крайне сдержанно. В абсолютном выражении прирост рублевых кредитов населению (+1.55 трлн руб. за последние 12 месяцев) остается меньше, чем прирост рублевых депозитов (+1.88 трлн руб.), даже несмотря на более быстрые темпы относительного прироста: +14.6% г/г против +10.2% г/г, соответственно.

- Банк России уже обозначил, что будет держать руку на пульсе, чтобы не допустить взрывной разгон потребительского кредитования, по аналогии с 2012-2013 гг. Заметим, однако, что сейчас более половины прироста кредитов населению (52% по итогам 11м’17) приходится на долю жилищных и ипотечных ссуд (против 25-28% в 2012-2013 гг), что автоматически ограничивает риски для инфляции.