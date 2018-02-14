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Котировки долгосрочных ОФЗ уже не имеют существенного потенциала для роста в текущем цикле снижения ставок


Облигации / Рынки
Роман Насонов
Роман Насонов
аналитик Промсвязьбанка
 
Сегодня Минфин предложит инвесторам 2 выпуска ОФЗ с фиксированным купоном на сумму 44,3 млрд руб. по номиналу: 15-летний 26221 в объеме доступного для размещения остатка 24,3 млрд руб. и 7-летний 26222 в объеме 20 млрд руб.

В предыдущую аукционную дату инвесторы предъявили высокий спрос на ОФЗ-ПД, приобретя оба предложенных выпуска без премий в доходности к рынку даже с учетом цен отсечения, которые были очень близки к средневзвешенным. 10-летние ОФЗ 26212 в объеме 20 млрд руб. были реализованы с переспросом в 4,7 раза по средневзвешенной цене 101,31 (YTM 7,13%), 4-летние ОФЗ 25083 в объеме 15 млрд руб. – с переспросом в 2,7 раза по средневзвешенной цене 101,07 (YTM 6,78%).

Судя по динамике вторичного рынка, интерес инвесторов к рублевым гособлигациям остается высоким. За последнюю неделю доходности бумаг срочностью 1-5 лет опустились на 12-16 б.п. до 6,6-6,8%, доходности более длинных выпусков – на 5-9 б.п. до 6,99-7,41%, несмотря на рост доходностей бондов большинства EM и снижение цен на нефть на 6% до 63 долл. за барр. по Brent. Основными причинами устойчивости котировок ОФЗ были ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 9 февраля в условиях рекордно низкой инфляции и смягчение риторики регулятора в итоговом пресс-релизе.

Полагаем, что дополнительную поддержку спросу на сегодняшних аукционах будут оказывать ожидания подъема суверенного рейтинга РФ от S&P 23 февраля, на фоне снижения санкционных рисков после недавней публикации доклада Минфина США. Как следствие, мы прогнозируем, что оба выпуска будут размещены в полном объеме без премий в доходности к рынку по средневзвешенной цене в районе 103,75 (YTM 7,42%) для ОФЗ 26221 и 101,05 (YTM 7,02%) для ОФЗ 26222.

С нашей точки зрения, котировки долгосрочных ОФЗ уже не имеют существенного потенциала для роста в текущем цикле снижения ставок, учитывая очень низкую вероятность дальнейшего замедления годовой инфляции с рекордных минимумов января 2,2%. В условиях господствующей тенденции к росту доходностей бондов на зарубежных долговых рынках, в данный момент мы отдаем предпочтение менее рискованным выпускам срочностью 3-5 лет, а в рамках сегодняшних аукционов – 7-летним ОФЗ 26222.

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