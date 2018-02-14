Банки в январе: ускорение роста кредитного портфеля, рентабельность остается низкой

Рост корпоративного кредитного портфеля ускорился до 0,8% г/г против 0,2% по итогам всего 2017 г. Розничный портфель вырос на 13,9% г/г, также улучшив результат по сравнению с декабрем (+12,7%). Доля просроченной корпоративной задолженности увеличилась на 34 бп м/м, до 6,8% портфеля, в розничном сегменте уровень просрочки не изменился, как и месяц назад составив 7,0%. Объем розничных депозитов сократился на 2,0% м/м (что соответствует обычному сезонному тренду), но вырос на 6,1% г/г. Средства корпоративных клиентов увеличились на 1,0% г/г. Соотношение кредитов (без учета резервов) и депозитов выросло на 1 пп м/м и г/г и составило 84%.

Совокупная прибыль кредитных организаций составила 71 млрд руб., снизившись на 38% г/г, что, вероятно, было связано с возросшими отчислениями в резервы.

Судя по представленным данным, результаты Сбербанка в январе были лучше рынка. Согласно отчетности последнего по РСБУ, в прошлом месяце его розничный кредитный портфель вырос на 15,0% г/г. Одним из главных факторов опережающего прироста портфеля, вероятно, стал рост ипотечного кредитования, которому способствовало снижение процентных ставок. Дальнейшее снижение ставок по потребительским кредитам (на 1,5 пп до конца апреля) позволит банку сохранить лидирующие позиции на рынке. Более низкие ставки положительно влияют на спрос, но одновременно оказывают давление на чистую процентную маржу. Глава Сбербанка Герман Греф оценил соответствующий негативный эффект в 50 бп. Однако мы полагаем, что он будет в значительной мере нивелирован увеличением чистого комиссионного дохода и снижением стоимости риска.

Мы не ожидаем сколько-нибудь существенной реакции на опубликованные данные со стороны акций анализируемых нами банков.