Шансы на успешное размещение Белоруссией евробондов довольно высоки

Вероятно, участникам рынка будут предложены обязательства на общую сумму $600 млн. Несмотря на то что на рынке сохраняется сильная турбулентность, мы рассчитываем, что размещение начнется вскоре после завершения роуд-шоу и будет достаточно успешным. Заемщик, вероятно, предложит премию ко вторичному рынку, что может оказать давление на уже находящиеся в обращении выпуски. Мы полагаем, что инвесторам стоит подумать о покупке этих инструментов (в зависимости от цены размещения).

- 15-20 февраля Белоруссия (Саа1/B/B) проведет в США и Европе серию встреч с инвесторами, чтобы предложить им выпуск долларовых облигаций серии 144A и Reg S. Вчера представители министерства финансов и Нацбанка провели посвященную предстоящему размещению телефонную конференцию. Пока неясно, какой будет структура нового выпуска, и не исключено, что он будет предусматривать амортизационное погашение.

- Белоруссия, вероятно, попытается разместить облигации на общую сумму $0,6 млрд. В декабре глава белорусского Минфина Владимир Амарин, комментируя бюджет на 2018 год, заявил, что совокупные расходы на обслуживание номинированного в иностранной валюте долга страны должны составить $3,8 млрд., из которых $2,5 млрд. планируется потратить на погашение долговых обязательств. Владимир Амарин отметил, что его ведомство попытается занять $1,2 млрд., в том числе $0,6 млрд. на рынке еврооблигаций и $0,4 млрд. на внутреннем рынке. Кроме того, правительство рассчитывает на получение кредитов на общую сумму $0,4 млрд. от Евразийского фонда стабилизации и развития.

- Вряд ли Белоруссия может столкнуться с какими-либо трудностями в финансировании выплат по внешнему долгу в текущем году. В январе она своевременно погасила облигации Белоруссия-18 на сумму $0,8 млрд., после чего потребности страны в валютном финансировании (без учета плановых заимствований) достигли $1,8 млрд. По нашим оценкам, эти потребности практически полностью можно удовлетворить за счет валютных доходов бюджета - экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, различных сборов в рамках Евразийского экономического сообщества, налогообложения производителей нефти и калийных удобрений (эти налоги собираются в иностранной валюте), а также за счет погашения государственных экспортных кредитов и бюджетных ссуд.

- Несмотря на то, что на рынке сохраняется сильная турбулентность, шансы на успешное размещение вскоре после роуд-шоу довольно высоки. Предположив относительную стабильность базовых ставок, мы ожидаем высокого спроса на новые белорусские еврооблигации. Основанием для таких ожиданий являются своевременное погашение выпуска Белоруссия-18, свежие воспоминания инвесторов о хорошей динамике котировок новых белорусских облигаций на вторичном рынке (в прошлом году), недавние позитивные изменения с точки зрения фундаментальных параметров суверенного долга Белоруссии, а также повышение ее кредитных рейтингов за последнее время.

- Наша оценка справедливой стоимости белорусских облигаций будет зависеть прежде всего от спреда уже находящихся в обращении бумаг к российской суверенной кривой, а также от общего восприятия рисков инвесторами на момент размещения. Если бы эти бумаги размещались сегодня, мы бы предположили, что в текущей ситуации оправдана премия к вторичному рынку в размере до 30 б. п. и спред к российской кривой на уровне 175-200 б. п. Таким образом, доходность новых обязательств могла бы составить 6,00-6,75% (при сроке обращения 11 лет), говорится в обзоре стратега Sberbank Investment Research Александра Голынского.



