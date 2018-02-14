Активность американских нефтедобытчиков вновь перевешивает оптимизм от сделки ОПЕК+

И, несмотря на то, что ОПЕК традиционно был более оптимистичен в оценках перспектив рынка, основной акцент и в том и в другом случае сделан на факторе растущего американского производства. МЭА не преминула напомнить, что текущая ситуация напоминает первую волну сланцевого бума, когда высокие цены на энергоносители спровоцировали рост американского сланцевого производства, а затем привели к «гонке на выживание» в борьбе за долю рынка среди ключевых нефтепроизводителей. Однако участникам сделки ОПЕК+ удается сохранять хладнокровие и единство позиций. Сегодня контракты под умеренным давлением на фоне данных от API отразивших рост запасов нефти и бензина в США по итогам отчетной недели. В фокусе рынков статика из США: 16.30 мск данные по инфляции, которые могут отразиться на динамике USD, и как следствие сырьевых активов, далее в 18.30 мск недельный отчет Минэнерго США. Краткосрочный ориентир по Brent $62-63.5.