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Рубль может испытать на себе давление во второй половине дня


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Доллар показывает стабильность после ослабления на торгах во вторник.

Участники рынка снижают активность в ожидании публикаций важных макроэкономических данных из США и Европейского союза. Уже вышедшая статистика по росту ВВП в Германии, совпавшая с прогнозами в 0,6% за 4 квартал дает повод быть уверенными и в ожидаемых в 13:00 данных по ВВП еврозоны. Ключевым событием станет выход американской статистики по инфляции, запланированный сегодня на 16:30 мск. Базовым сценарием для рынка остается ускорение роста потребительских цен до 0,3% м/м, при этом, в случае большего ускорения показателя,  рынки вновь могут вернуться к теме переоценки скрости повышения ставки ФРС, что, в свою очередь, создаст повышенный спрос на доллар. При реализации такого сценария мы увидим укрепление американской валюты в паре с евро в сторону отметки 1.23, в противном случае пара продолжит свое движение по направлению к уровню 1.25.

Рубль продолжал сдержанно укрепляться на вчерашних торгах, как и многие валюты развивающихся стран

Сдерживающим фактором является тренд на снижение нефтяных цен, в то же время слабость американской валюты выступает противовесом в данной ситуации. В случае публикации слабых данных по инфляции в США, валюты EMов получат новую волну позитива со стороны инвесторов. Важную роль для рубля в ближайшие дни будут играть локальные факторы. Сегодня ожидается проведение аукциона Минфина по размещению ОФЗ, кроме того, стартующий период налоговых выплат также создаст благоприятную почву для национальной валюты. Краткосрочные ориентиры по USDRUB 57.3-58.3.

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