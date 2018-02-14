Цена Brent в среду опустится до отметок $61,5-62 за баррель

Вчера утром котировки Брент ближайшего месяца поставки держались чуть ниже $63/барр., но затем стали отступать. После публикации ежемесячного отчета МЭА по нефтяному рынку их падение ускорилось - во второй половине дня они опустились до внутридневного минимума $61,84/барр. Впрочем, до конца сессии им удалось восстановиться и завершить торги на отметке $62,72/барр., что на $0,13 выше итоговых уровней понедельника. Важно отметить, что после фиксации баррель Брент вновь подешевел - примерно на $0,3 до $62,45 - на фоне публикации еженедельного отчета Американского института нефти (API) по товарным запасам углеводородов. Сегодня утром котировки Брент полностью наверстали потери, понесенные после выхода данных API: торги начались вблизи отметки $62,8/барр.

На наш взгляд, ключевым оптимистичным фактором в ежемесячном отчете МЭА по нефтяному рынку стало значительное - на 0,13 млн. барр./сут - повышение прогноза по годовому росту мирового спроса на нефть в 2018 году, который теперь составляет 1,39 млн. барр./сут, тогда как месяцем ранее агентство ожидало увеличения спроса лишь на 1,26 млн. барр./сут. Впрочем, обновленная оценка все равно выглядит довольно пессимистичной (по сравнению с другими ведущими аналитическими источниками): так, ОПЕК ожидает повышения мирового спроса на 1,59 млн. барр./сут, а Energy Aspects - на 1,7 млн. барр./сут.

В основе более консервативного прогноза МЭА лежит допущение, согласно которому более высокие цены на нефть в этом году приведут к некоторому ослаблению спроса, а повышение прогноза "отчасти обусловлено оптимистичным прогнозом роста ВВП от МВФ". Еще одним позитивным моментом стало понижение оценки запасов нефти в странах ОЭСР за декабрь: согласно свежим данным, они сократились по сравнению с ноябрем на 55,6 млн. барр. (предыдущая оценка - снижение на 42,7 млн. барр.) до 2 851 млн. барр. Вместе с этим предварительная оценка за январь оказалась пессимистичной и предполагает рост этих запасов за месяц на 5 млн. барр. Впрочем, избыток относительно пятилетнего среднего уровня запасов все равно сокращается вследствие увеличения фактического уровня средних запасов за последние пять лет.

Также пессимистичным фактором, который, по-видимому, стал главным для инвесторов, является повышение прогноза по росту добычи нефти для стран вне ОПЕК в 2018 году на 0,07 млн. барр./сут по сравнению с предыдущей оценкой - до 1,75 млн. барр./сут, а в США ожидается рост нефтедобычи на 0,17 млн. барр./сут до 1,52 млн. барр./сут.

По прогнозам, запасы нефти в США за неделю должны вырасти (медиана опроса аналитиков, проведенного Bloomberg, показала, что ожидается увеличение на 3,1 млн. барр.). Согласно отчету API, за неделю, завершившуюся 9 февраля, запасы нефти в хранилищах в США выросли на 3,9 млн. барр. до 422,4 млн. барр. (представленный на прошлой неделе отчет EIA показал, что запасы нефти находятся на уровне 420,2 млн. барр.). Этот прирост был обусловлен в основном существенным сокращением объемов переработки - на 0,46 млн. барр./сут за неделю. Данные по запасам нефтепродуктов также были негативными для рынка нефти: запасы бензина выросли на 4,6 млн. барр., запасы дистиллятов увеличились на 1,1 млн. барр.

Мы полагаем, что сегодняшний отчет EIA, который выйдет в 18:30 мск, окажет давление на нефтяные котировки. Мы полагаем, что эти данные отразят увеличение запасов нефти (примерно на 2 млн. барр.) на фоне снижения объемов нефтепереработки и увеличения добычи. Данные по запасам нефтепродуктов также вряд ли добавят оптимизма, т. к. спрос, вероятно, снизился. Мы полагаем, что в результате цена Брент по итогам сессии будет в диапазоне $61,5-62,0/барр., говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.