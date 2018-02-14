Реакция на данные по инфляции США может оказаться чувствительной

Видимо, текущая коррекция воспринимается как техническая и не представляет риск для финансовой стабильности, соответственно, при появлении признаков ускорения инфляции в США (данные за январь выйдут сегодня) движение вниз котировок акций и UST может возобновиться.

В целом, судя по данным СМИ, инвесторы разделены на 2 лагеря: те, кто считает коррекцию технической, и что она скоро закончится (их пока большинство), и тех, кто считает, что она перерастет в фундаментальную историю (рост доходностей UST заставит пересмотреть оценки акций в сторону понижения). Принимая во внимание высокий уровень долга компаний, сложно проводить ужесточение монетарной политики так, чтобы соблюсти баланс рисков. Коррекция нефти (-1 долл. до <62 долл./барр., Brent) усилилась после сообщения МЭА, что восстановление сланцевой добычи в США перекрывает сокращение ОПЕК+ (рост коммерческих запасов в США говорит о том, что избыток возвращается на рынок).