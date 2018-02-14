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Реакция на данные по инфляции США может оказаться чувствительной


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
Заявление нового главы ФРС Дж. Пауэлла не содержало обеспокоенности по поводу недавнего всплеска волатильности на рынках, хотя он и упомянул об отслеживании малейших рисков для финансовой стабильности.

Видимо, текущая коррекция воспринимается как техническая и не представляет риск для финансовой стабильности, соответственно, при появлении признаков ускорения инфляции в США (данные за январь выйдут сегодня) движение вниз котировок акций и UST может возобновиться.

В целом, судя по данным СМИ, инвесторы разделены на 2 лагеря: те, кто считает коррекцию технической, и что она скоро закончится (их пока большинство), и тех, кто считает, что она перерастет в фундаментальную историю (рост доходностей UST заставит пересмотреть оценки акций в сторону понижения). Принимая во внимание высокий уровень долга компаний, сложно проводить ужесточение монетарной политики так, чтобы соблюсти баланс рисков. Коррекция нефти (-1 долл. до <62 долл./барр., Brent) усилилась после сообщения МЭА, что восстановление сланцевой добычи в США перекрывает сокращение ОПЕК+ (рост коммерческих запасов в США говорит о том, что избыток возвращается на рынок).

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