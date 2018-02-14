Если инфляция вперед и вверх, то рынок - назад и назад

Действительно, вчерашнее открытие основной торговой сессии ничего хорошего не сулило. Негатив накрыл рынок плотным слоем и не отступал большую часть времени. Индексы несколько часов болтались в боковике где-то на полпроцента ниже нулевой отметки. Причем было такое впечатление что участники рынка просто решили взять паузу и совсем не торговать - обороты на торгах оказались в итоге минимальными в этом году и более чем в 2 раза меньше, чем на прошлой неделе. Ближе к концу торгового дня одинокие участники рынка все же нашли в себе силы начать покупки, что привело к выходу индексов в зеленую зону, где они к всеобщему счастью и оставались до самого конца торгов, прибавив от 0,16% (индекс DJIA-30) до 0,45% (индекс NASDAQ).

Лучше всех вчера смотрелся сектор услуг. Акции компаний, работающих в этом секторе выросли в среднем на 0,9%. Правда, даже в этом секторе рост был явно неравномерным. Основной рост обеспечили акции ритейлеров (он-лайн и офф-лайн) во главе с Amazon.com (AMZN, +2,04%) Wal-Mart Stores (WMT, +1,44%). Вообще рост акций ритейлеров свидетельствует о том, что испуг от предложения президента Трампа реорганизации системы помощи малообеспеченных семей продуктами прошел и все вернулось на круги своя. Так что распродажа акций дискаунтеров Dollar General (DG, +1,86%) и Dollar Tree (DLTR, +0,1%) была явно преждевременной.

Одним из главных героев двух последних дней является телекоммуникационная компаний Frontier Communications (FTR, +3,4%), акции которой на этой неделе уже подорожали более чем на 18%. Судя по всему, акции этой достаточно интересной компании и лидера по услугам связи в 29 американских штатах, нащупали дно и постепенно стали выбираться из кризиса. Если это так, то мы можем увидеть в ближайшее время очень интересный и высоко доходный восходящий трек. Ближайшая цель при этом находится в районе $8,6, что на 10% выше текущего уровня цен.

Теперь о неприятном. К этой категории стоит отнести по итогам вчерашнего дня прежде всего нефтянку. Акции независимых нефтедобывающих компаний даже на стоящей нефти не смогли удержаться на уровнях, достигнутых на предыдущих торгах, и покатились ниже. Некоторые акции находятся совсем уж на неприлично низких уровнях (например, Chesapeake Energy (CHK, -3,86%)) и, главное, пока даже не видно, где вообще может быть хоть какая-то остановка.

Ожидания рынка 14 февраля

Сегодня нас ждет очень серьезный день. Наверное, это самый важный день на текущей неделе. Все внимание всех участников рынка и причем не только американского, но и всего мирового будет сосредоточено сегодня на выходящих макроэкономических данных. Особое внимание прежде всего данным, отражающим текущий уровень инфляции. Причем мы получим сегодня как бы комплексный ее срез.

С одной стороны, мы увидим данные по индексу потребительских цен за январь (CPI). С другой, параллельно с CPI появятся данные по темпам роста розничных продаж, а также ожидания инфляции со стороны бизнеса по оценке Федерального резервного банка Атланты. Почему это важно? Да потому, что после неожиданного для многих роста заработной платы многие ожидают также и ускорения темпов роста инфляции, что в свою очередь должно привести в конечном счете к более быстрым темпам повышения ФРС процентной ставки.

На этом фоне мы уже видим очередной виток ослабления доллара. Пока это ослабления в полной мере ощущается на японском рынке, где йена находится на своих локальных максимумах (107 йен за доллар), а основной японский индекс снижается день за днем.

Во всем же остальном сегодня в первой половине дня обстановка более-менее спокойная. Азиатские и европейские рынки в небольшом плюсе. Нефтяные котировки, несмотря на явно негативный прогноз по запасам сырой нефти, пока снижаются относительно незначительно. Однако, что касается последних, то главные события здесь будут разворачиваться после 18-30 мск, когда мы увидим фактические данные по ее приросту.

Возвращаясь к выходу макроданных, следует отметить, что аналитики не ждут существенного роста темпов инфляции. Скорее напротив, консенсус -прогноз говорит о незначительном снижении ее темпов. Конечно, если реальность совпадет с прогнозами аналитиков, то это станет ощутимой поддержкой позициям быков. Причем не только сегодня, но и по меньшей мере на все в ближайшие дни. В противном же случае - вновь вниз, вниз, вниз. Так что, сегодняшний день вполне может стать определяющим, куда же рынку идти - вверх или вниз?

Если же судить по динамике цен на основные американские фьючерсы, то участники рынка верят в лучшее. Фьючерсы в первой половине дня уверенно торгуются в зеленой зоне, прибавляя к вчерашнему закрытию до 0,5%. Будем надеяться, что этот позитивный настрой сохранится сегодня и во время основной торговой сессии.