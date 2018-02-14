Рост цен на драгметаллы под влиянием ослабления курса доллара

По мере приближения китайского нового года активность торговли снижается. Запасы в золотых ETF-фондах понизились, запасы в остальных фондах не изменились.

Цены на золото и серебро на бирже SGE в Шанхае подросли, стоимость платины понизилась, объемы торгов снижаются. Курс юаня слабел к доллару США. На этой неделе 16 февраля в Китае начинается празднование нового года, что будет сопровождаться одной неделей официальных выходных.

По данным Минфина РФ производство золота в России в 2017 г. составило 306,9 тонн, что на 6,4% выше, чем в прошлом году. Все типы производства золота показали прирост. Добыча серебра в 2017 г. в России понизилась на 4,1% к 2016 г. и составила 1044,3 тонн. Прирост показывали попутное и вторичное производство, первичное производство серебра упало на 19%.

Цены на золото восстановились к уровню $1340, после чего корректируются вниз. Уровни цен ниже $1300 интересны для покупки металла на длительную перспективу.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1325-1310, уровни сопротивления – $1340-1365.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота восстанавливались к уровню $16,63, после чего немного понизились. Отношение золота к серебру составляет 80,24 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 58,74 пунктов.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,45-16,20, уровни сопротивления – $16,70-17,0.

Цены на платину в корреляции с рынком золота вырастали к уровню $984, после чего опустились к уровню $978. Спрэд между золотом и платиной составляет $356/унция. Спрэд между платиной и палладием вновь перевернулся в пользу палладия и составляет $11/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $973-924, уровни сопротивления – $984-1010.

Цены на палладий восстанавливались к уровню $987/унция в корреляции с ростом на фондовом рынке, после чего понизились к уровню $983.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $976-955, уровни сопротивления – $987-1006.