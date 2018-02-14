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Рост цен на драгметаллы под влиянием ослабления курса доллара


Commodities / Рынки
Оксана Лукичева
Оксана Лукичева
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Рынки драгоценных металлов сегодня подрастают под влиянием ослабления курса доллара США, фондовый рынок продолжает корректироваться вверх.

По мере приближения китайского нового года активность торговли снижается. Запасы в золотых ETF-фондах понизились, запасы в остальных фондах не изменились.

Цены на золото и серебро на бирже SGE в Шанхае подросли, стоимость платины понизилась, объемы торгов снижаются. Курс юаня слабел к доллару США. На этой неделе 16 февраля в Китае начинается празднование нового года, что будет сопровождаться одной неделей официальных выходных.

По данным Минфина РФ производство золота в России в 2017 г. составило 306,9 тонн, что на 6,4% выше, чем в прошлом году. Все типы производства золота показали прирост. Добыча серебра в 2017 г. в России понизилась на 4,1% к 2016 г. и составила 1044,3 тонн.  Прирост показывали попутное и вторичное производство, первичное производство серебра упало на 19%.

Цены на золото восстановились к уровню $1340, после чего корректируются вниз. Уровни цен ниже $1300 интересны для покупки металла на длительную перспективу.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1325-1310, уровни сопротивления – $1340-1365.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота восстанавливались к уровню $16,63, после чего немного понизились. Отношение золота к серебру составляет 80,24 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 58,74 пунктов.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,45-16,20, уровни сопротивления – $16,70-17,0.

Цены на платину в корреляции с рынком золота вырастали к уровню $984, после чего опустились к уровню $978. Спрэд между золотом и платиной составляет $356/унция. Спрэд между платиной и палладием вновь перевернулся в пользу палладия и составляет $11/унция. 

Ближайшие уровни поддержки в платине – $973-924, уровни сопротивления – $984-1010.

Цены на палладий восстанавливались к уровню $987/унция в корреляции с ростом на фондовом рынке, после чего понизились к уровню $983.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $976-955, уровни сопротивления – $987-1006.

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