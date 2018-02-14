Семь причин предпочесть евро британскому фунту

А как насчет роста евро по отношению к британскому фунту стерлингов? Мы полагаем, что евро может вырасти по отношению к фунту, исходя из следующих семи причин:

1. ВВП и промышленное производство в еврозоне – в стадии роста. Вторая оценка валового внутреннего продукта еврозоны подтвердила первую, а также подтвердила, что экономический рост еврозоны полностью соответствует ожиданиям. Так, по итогам 2017 года ВВП еврозоны вырос на 2,7%, по итогам четвертого квартала в квартальном исчислении рост ВВП еврозоны составил 0,6%. Данные по динамике промышленного производства в еврозоне за январь оказались лучше ожиданий: в годовом исчислении промышленность еврозоны выросла за январь на 5,2%, хотя рынок ждал роста только на 4,2%, а рост в декабре в годовом исчислении составлял всего 3,7%. Данные являются позитивными для евро.

2. Денежно-кредитная политика Великобритании пока остается без изменений. Комитет по монетарной политике Банка Англии недавно принял единогласное решение оставить процентную ставку без изменений на уровне 0,5%. Решение не повышать процентную ставку было ожидаемым, с одной стороны, но с другой, по-видимому, валютный рынок был разочарован тем, что это решение было принято единогласно. Из такого единодушия комитета по монетарной политике может следовать большая медлительность Банка Англии в принятии решений об ужесточении денежно-кредитной политики, чем этого хотелось бы рынку. Такие ожидания могут сдерживать укрепление британской валюты.

3. В Великобритании зафиксирована дефляция, но рост инфляции уже тревожный. Бич экономики всей Европы, именуемый дефляцией, в январе вновь вернулся на берега «туманного Альбиона». В январе потребительские цены в Соединенном Королевстве упали по сравнению с декабрем на 0,5%, хотя рынок ожидал худшего результата – падения на 0,6%. Такую ситуацию можно объяснить новогодними скидками в магазинах, а вот в годовом исчислении инфляция потребительских цен в январе превзошла ожидания рынка и выросла на 3% вместо ожидаемых 2,9%. Таким образом, если бы не январская дефляция, то рост инфляции в Великобритании за январь мог бы даже превысить 3%. А Банк Англии, несмотря на такую динамику инфляции, не торопится с повышением процентной ставки, что является негативом для фунта стерлингов.

4. Германия движется к политической стабильности. Сравнительно недавно две крупнейшие партии Германии – блок Ангелы Меркель ХДС и ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) договорились о создании парламентской коалиции. Это позволит Меркель, наконец, официально занять пост канцлера ФРГ (в настоящее время она является исполняющей обязанности канцлера), а Германии – избежать досрочных выборов в бундестаг, который после сентябрьских выборов 2017 года так и не начал работать в полную силу. Отставка лидера СДПГ Мартина Шульца говорит о том, что такие договоренности были достигнуты непросто, но для еврозоны и для единой европейской валюты разрешение политического кризиса в Германии – позитивный сигнал.

5. Евросоюз может ограничить доступ Великобритании к единому европейскому рынку. Великобритания ведет сложные переговоры с ЕС о доступе к единому европейскому рынку, так как в Евросоюзе ее не слишком хотят на этот рынок пускать после 30 марта 2019 года, когда Brexit уже состоится юридически. Потеря доступа Британии к единому европейскому рынку после Brexit представляется маловероятной, но возможной, и пока этот вопрос не решен, не исключено, что он станет препятствием для роста британского фунта.

6. Прогнозы по экономическому росту в еврозоне весьма оптимистичны. На днях Еврокомиссия повысила прогноз по экономическому росту в еврозоне на 2018 год с 2,1% до 2,3%, а на 2019 год – с 1,9% до 2%. На фоне сильной динамики 2017 года прогнозы выглядят заниженными, но не исключено, что Еврокомиссия через некоторое время их опять пересмотрит. Также Еврокомиссия понизила цель по инфляции с 2,5% в год до «чуть выше 2% в год», однако, повысила прогноз роста инфляции в еврозоне в 2018 году с 1,4% до 1,5%. В целом прогнозы благоприятны для будущего роста евро.

7. Ближайшая цель по паре EUR/GBP находится на отметке 0,9 фунтов стерлингов за евро. Мы ожидаем, что пара евро/фунт стерлингов краткосрочно будет находиться в коридоре 0,875-0,9 фунтов стерлингов за единицу европейской валюты. Если пара пробьет уровень на отметке 0,893, то движение евро вверх может продолжиться.



