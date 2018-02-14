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Мнения аналитиков

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"Яндекс.Такси" и Uber сфокусируются на росте маржинальности


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Uber – самый дорогой стартап в мире с оценкой $68,8 млрд. За 4 квартал 2017 года выручка увеличилась на 12% - до $2,26 млрд.

Объем заказов такси вырос на 14% до $11,06 млрд, объем доставки еды и логистических услуг – на 60%, до $6,9 млрд. Тем не менее, убыток достиг $1,1 млрд. За весь 2017 год выручка Uber составила $7,36 млрд, а убыток – $4,46 млрд. Пока непонятно, какая маржинальность будет у компании, но ее убытки слишком велики для капитализации. Я ожидаю, что у нее будут проблемы с поддержанием оценки в будущем. Но пока мы видим, как сильно другие западные каршеринги отстают по капитализации от Uber. У американского конкурента Lyft оценка составляет $11 млрд, а у Gett – $1,5-2 млрд.

14 февраля шведский инвестор Gett – Vostok New Ventures, оценил компанию в $1,64 млрд, в то время, как компания рассчитывала достичь стоимости в $2 млрд. Несмотря на то что Gett проигрывает по доли рынка, эта компания имеет конкурентные преимущества – только лицензированные водители могут использовать эту платформу. Соответственно, пока Uber судится с властями Лондона и постоянно встревает в юридические конфликты с властями, Gett увеличивает свою долю на международном рынке. Ожидаем, что в течение полутора лет Gett сможет достичь оценки $4-5 млрд, увеличивая свое присутствие в Европе.

Как показывает практика, на российском рынке ситуация не такая комфортная для международных стартапов. В июле 2017 года Яндекс.Такси и Uber объединились, где у Яндекс.Такси более выгодные условия: большую долю при меньших инвестициях. 59,3% доли при $100 млн инвестициях против 36,6% и $225 млн от Uber. Таким образом, Uber сохранил свое присутствие на российском рынке, но полностью проиграл конкурентную борьбу Яндекс.Такси. Теперь объединенная сеть Яндекса и Uber контролирует 38% онлайн-рынка такси РФ, в то время, как Gett занимает лишь 17%.

По моим оценкам, онлайн-сегмент занимает 20% всего рынка такси сервисов, а в целом таксомоторные перевозки составляют $11,13 млрд (640 млрд руб.). Таким образом, при 25% доли выручки в России Gett зарабатывает порядка $450 млн.

Считаем, что перспективность рынка такси в РФ вырастет, так как борьба между агрегаторами Яндекс.Такси и Uber закончилась, а значит, сейчас основным агрегаторам стоит сфокусировать на росте маржинальности на данном рынке. Поэтому сейчас мы наблюдаем рост цен поездок на 15-20%. В результате, это должно положительно отразиться на оценке райдшеринговых стартапов не только за рубежом, но и в России.


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