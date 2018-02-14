Данные по инфляции в США зададут вектор движения до конца недели

Данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в 16.30, если они действительно окажутся сильными, могут резко ухудшить ситуацию в сегменте рисковых активов.

Уже третий день подряд американские биржевые индексы показывают уверенное восстановление после обвала на прошлой неделе. Ситуация на рынке долга США в последние дни тоже стабилизировалась, но доходности казначейских облигаций США не падают и по-прежнему находятся на пиковых значениях с 2012 года, а это значит, что стоит готовиться к ещё одной волне продаж. Закрытие сегодняшнего дня во-многом определит направление индексов до конца текущей недели.

В азиатском регионе по-прежнему нет единой динамики. Фондовый рынок Японии второй день падает по 0.5% из-за укрепления курса национальной валюты, а вот биржевые индексы Поднебесной, наоборот, третий день подряд вслед за Америкой показывают восстановление. В Китае с 16 февраля начинаются новогодние каникулы, поэтому волатильность на рынке сырья будет повышенной. На европейских площадках сегодня тоже всё спокойно. Биржевые индексы там показывают дружный рост на 0.6%.

Российский рублёвый индекс Московской биржи сегодня в первой половине дня показывает скромное снижение на 0.2%. Причина слабости кроется в продажах на рынке сырьевых активов. Но из-за крепости рубля валютный РТС пока торгуется в плюсе, прибавляя 0.6%. Из отдельных российских историй вновь выделяются акции Магнита, которые опять падают на 1.5%. Почти на 2% снижаются акции Аэрофлота, после выхода слабого отчёта и почти на 1.2% снижаются акции Газпрома. Сектор элетроэнергетики прибавляет 0.5%, а лучшая динамика сегодня среди угольщиков. Акции Распадской прибавили более 2%, Мечела – в пределах 1%.

Рынок сырья сегодня слаб. Индекс промышленных металлов снижается на 0.4% после вчерашнего роста на 1.5%. В плюсе торгуется лишь никель. Странно, но коррекция проходит даже при слабом долларе.

Драгоценные металлы показывают абсолютно нейтральную динамику. Цена тройской унции золота консолидируется в районе 1331$. Если данные по инфляции в США, которые выйдут сегодня в 16.30, окажутся сильными, то это будет негативом для цен на золото и серебро.

Цены на нефть продолжают находиться под давлением, хотя сегодня потери скромные, в пределах 0.2%. Предварительные данные по запасам нефти от института API показали рост запасов почти на 4 млн. баррелей. Если официальные сегодняшние данные подтвердят такое увеличение и если это всё наложится на рост добычи, то котировки нефти в 18.30 резко спикируют. До выхода данных котировки нефти марки Brent торгуются вблизи 62.5 доллара за баррель, а марки WTI - у отметки 59 долларов за баррель.

На глобальном валютном рынке сегодня демонстрируют уверенный рост в пределах 0.6% все валюты развивающихся стран, но всё может измениться уже к вечеру. Индекс доллара (DXY) торгуется нейтрально, в районе 89.5 пункта. Российский рубль в паре с долларом укрепился на 0.7%, до 57.3, благодаря большим размещениям Минфина РФ. Пока российские ОФЗ разбирают как горячие пирожки, поэтому рубль выглядит стабильно. Дальнейшего сильного укрепления рубля ждать особо не стоит, а с прицелом на 1-2 месяца шансы на снижение национальной валюты на 3-5% мы оцениваем, как высокие

Фьючерсы на основные американские биржевые индексы сегодня прибавляют ещё 0.5%, поэтому старт торгов обещает быть позитивным. Но всё внимание на инфляционные показатели по Америке в 16.30. Если данные выйдут сильнее ожиданий, на фоновых рынках начнётся новая коррекционная волна.