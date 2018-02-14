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Мнения аналитиков

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Данные по инфляции в США зададут вектор движения до конца недели


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
Позитивный инвестиционный настрой на фондовых рынках развитых стран пока сохраняется, но уже сегодня всё может измениться.

Данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в 16.30, если они действительно окажутся сильными, могут резко ухудшить ситуацию в сегменте рисковых активов. 

Уже третий день подряд американские биржевые индексы показывают уверенное восстановление после обвала на прошлой неделе. Ситуация на рынке долга США в последние дни тоже стабилизировалась, но доходности казначейских облигаций США не падают и по-прежнему находятся на пиковых значениях с 2012 года, а это значит, что стоит готовиться к ещё одной волне продаж. Закрытие сегодняшнего дня во-многом определит направление индексов до конца текущей недели.

В азиатском регионе по-прежнему нет единой динамики. Фондовый рынок Японии второй день падает по 0.5% из-за укрепления курса национальной валюты, а вот биржевые индексы Поднебесной, наоборот, третий день подряд вслед за Америкой показывают восстановление. В Китае с 16 февраля начинаются новогодние каникулы, поэтому волатильность на рынке сырья будет повышенной. На европейских площадках сегодня тоже всё спокойно. Биржевые индексы там показывают дружный рост на 0.6%.

Российский рублёвый индекс Московской биржи сегодня в первой половине дня показывает скромное снижение на 0.2%. Причина слабости кроется в продажах на рынке сырьевых активов. Но из-за крепости рубля валютный РТС пока торгуется в плюсе, прибавляя 0.6%. Из отдельных российских историй вновь выделяются акции Магнита, которые опять падают на 1.5%. Почти на 2% снижаются акции Аэрофлота, после выхода слабого отчёта и почти на 1.2% снижаются акции Газпрома. Сектор элетроэнергетики прибавляет 0.5%, а лучшая динамика сегодня среди угольщиков. Акции Распадской прибавили более 2%, Мечела – в пределах 1%.

Рынок сырья сегодня слаб. Индекс промышленных металлов снижается на 0.4% после вчерашнего роста на 1.5%. В плюсе торгуется лишь никель. Странно, но коррекция проходит даже при слабом долларе.

Драгоценные металлы показывают абсолютно нейтральную динамику. Цена тройской унции золота консолидируется в районе 1331$. Если данные по инфляции в США, которые выйдут сегодня в 16.30, окажутся сильными, то это будет негативом для цен на золото и серебро.

Цены на нефть продолжают находиться под давлением, хотя сегодня потери скромные, в пределах 0.2%. Предварительные данные по запасам нефти от института API показали рост запасов почти на 4 млн. баррелей. Если официальные сегодняшние данные подтвердят такое увеличение и если это всё наложится на рост добычи, то котировки нефти в 18.30 резко спикируют. До выхода данных котировки нефти марки Brent торгуются вблизи 62.5 доллара за баррель, а марки WTI - у отметки 59 долларов за баррель. 

На глобальном валютном рынке сегодня демонстрируют уверенный рост в пределах 0.6% все валюты развивающихся стран, но всё может измениться уже к вечеру. Индекс доллара (DXY) торгуется нейтрально, в районе 89.5 пункта. Российский рубль в паре с долларом укрепился на 0.7%, до 57.3, благодаря большим размещениям Минфина РФ. Пока российские ОФЗ разбирают как горячие пирожки, поэтому рубль выглядит стабильно. Дальнейшего сильного укрепления рубля ждать особо не стоит, а с прицелом на 1-2 месяца шансы на снижение национальной валюты на 3-5% мы оцениваем, как высокие

Фьючерсы на основные американские биржевые индексы сегодня прибавляют ещё 0.5%, поэтому старт торгов обещает быть позитивным. Но всё внимание на инфляционные показатели по Америке в 16.30. Если данные выйдут сильнее ожиданий, на фоновых рынках начнётся новая коррекционная волна.

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