Рынок акций РФ: "быки" снова в деле

Сессия среды завершилась для рублевого индикатора с повышением на 0,3%, около уровня 2257 пунктов. Однако позитивный внешний фон и общий настрой мировых рынков капитала на покупки позволяют рассчитывать на положительное открытие сегодняшней сессии и рост в первые минуты на 0,4%-0,6%. Краткосрочный торговый диапазон в границах 2200-2250 пунктов, таким образом, будет переломлен.

Сама по себе отметка 2270 пунктов для индекса МосБиржи значимая. При закреплении по итогам торгов выше этой отметки откроется дорога к 2290-2300 пунктам. Стоит пояснить, что слишком быстрое возвращение к локальным максимумам создаст риски для такого же быстрого обратного движения. Но пока «быки» мчатся вперед, мало что их способно остановить.

Среди лидеров спроса на открытии сессии могут фигурировать акции «Сбербанка», «Северстали» и рядя телекомов. Остальные двинутся следом за «тяжеловесами». Сессия обещает быть энергичной и как минимум результативной.



