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Пока цены на нефть высоки, инвесторы закрывают глаза на политические риски


Рынки
Андрей Верников, ИК 'Церих Кэпитал менеджмент'
Андрей Верников
замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Цэрих Кэпитал Менеджмент"
 
На фоне роста цен на нефть отечественный фондовый рынок показал позитивную динамику – индекс ММВБ вырос на 0,23%.

Тема антироссийских санкций никуда не ушла, но пока цены на нефть высоки, инвесторы закрывают глаза на политические риски. Три представителя американских разведслужб подтвердили во вторник информацию, что они видят весомые признаки вмешательства России в предстоящие промежуточные выборы, назвав это эскалацией кибернападений Москвы на демократии Америки и Европы. Они не сообщили, о каких конкретно действиях идет речь, но сказали, что российская активность связана с информационной войной. 

В среду фондовый рынок США завершил торги повышением. Это был четвертый день роста подряд. Особенно сильно выросли акции технологического и банковского секторов. По итогам торгов Dow Jones Industrial Average прибавил 1,03% до 24893,49, S&P 500 поднялся на 1,34% Теперь по результатам с начала года DJIA и S&P 500 снова оказались на позитивной территории. Индекс волатильности VIX от CBOE, известный как «индекс страха», продолжил отступать, дойдя до 19,31. На прошлой неделе он дошел до максимума, который составил около 50 пунктов. На фоне роста цен на нефть во время торговой сессии в США, заметно прибавили в цене акции нефтяных компаний. Индекс энергетического сектора вырос на 1,5%. Индекс сектора информационных технологий прибавил около 2%. На фоне повышения доходности облигаций существенно выросли также акции финансовых компаний. 

В среду вышли январские показатели по объему розничных продаж, которые оказались хуже ожиданий. Розничные продажи упали на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как ожидался рост на 0,2%. Экономист Pantheon Macro Ян Шефердсон назвал показатели по розничным продажам «слабыми», но также сказал, что это была «реакция на неустойчиво сильный рост» в четвертом квартале. 

В США индекс потребительских цен за январь вырос сильнее, чем ожидалось. Рост индекса цен потребителей в январе составил 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а базовый индекс вырос на 0,3%, сообщает Бюро трудовой статистики. Участники фондового рынка ожидали роста этих показателей на 0,3% и 0,2% соответственно.  По сравнению с прошлым годом базовый CPI увеличился на 1,8%, превысив ожидавшиеся экономистами 1,7%. В начале торгового дня в США участники рынка восприняли эти показатели как признак роста инфляционного давления, что оживило беспокойства на счет перегрева экономики.

Опасения инфляционного давления и, как следствие, более агрессивных темпов повышения ставок ФРС считаются основной причиной массовых продаж на фондовом рынке на прошлой неделе. По данным за декабрь, чиновники ФРС ожидали три повышения ставок в этом году. В заметке после выхода отчета по CPI в среду глава High Frequency Economics Джим О’Сулливан написал: «В этом году мы ожидаем роста базовой инфляции. Но этот отчет сам по себе мы не считаем определенным признаком восходящей тенденции. Но, тем не менее, вышедшие показатели увеличивают и без того большую вероятность повышения ставок ФРС в следующем месяце – если на финансовых рынках не произойдет существенного усиления неопределенности». 

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