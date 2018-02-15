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Ближайшее сопротивление в индексе Мосбиржи расположено на отметке 2282 п


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Американские биржевые индексы на прошедшей торговой сессии продолжили рост, несмотря на то что вышедшие экономические данные поддержали ожидания того, что Федеральная резервная система будет постепенно повышать процентные ставки.

Так, инфляция в США в январе осталась неожиданно стабильной и зафиксировалась на уровне декабря-2,1%, эксперты ожидали замедления до 1,9%. Однако игроки наибольшее внимание уделили данным по объему розничных продаж за январь, где в месячном выражении показатель снизился на 0,3% при прогнозе роста на 0,2%, что в свою очередь вызвало вопросы о силе экономики.

В результате по итогам среды индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1.34%, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 2,9 процента.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,89%, закрывшись на отметке $64,38 на фоне вышедших данных от Минэнерго США, которые показали рост запасов сырой нефти на 1,84 миллиона баррелей в сутки, что оказалось значительно меньше чем в вышедшем накануне прогнозе от API. В свою очередь резкое ослабление доллара на мировом валютном рынке подстегнуло рост цены "черного золота".

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent выступает отметка $63 и основная $61,75, сопротивления расположены на $64,50 и $65,50.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2257,95 п., прибавив 0,32%. На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на 2233 п., закрепление под которой даст сигнал на продажу. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 2265 п. и 2282 п.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступает  отметка 124500 п. и основной 124000 п, проход которой может отбросить инструмент к уровню 122000п. Сопротивления расположены на 127000 и 128000 п.

Рубль по итогам прошедших торгов закрылся на отметке 56,71, укрепившись на 1,59%  по отношению к доллару США, на фоне резкого снижения американской валюты на глобальном рынке и роста нефтяных котировок.

В настоящий момент основным сопротивлением в паре выступает отметка 57,40. Поддержки  расположены на 56,50 и 56.

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