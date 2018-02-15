Ближайшее сопротивление в индексе Мосбиржи расположено на отметке 2282 п

Так, инфляция в США в январе осталась неожиданно стабильной и зафиксировалась на уровне декабря-2,1%, эксперты ожидали замедления до 1,9%. Однако игроки наибольшее внимание уделили данным по объему розничных продаж за январь, где в месячном выражении показатель снизился на 0,3% при прогнозе роста на 0,2%, что в свою очередь вызвало вопросы о силе экономики.

В результате по итогам среды индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1.34%, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 2,9 процента.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,89%, закрывшись на отметке $64,38 на фоне вышедших данных от Минэнерго США, которые показали рост запасов сырой нефти на 1,84 миллиона баррелей в сутки, что оказалось значительно меньше чем в вышедшем накануне прогнозе от API. В свою очередь резкое ослабление доллара на мировом валютном рынке подстегнуло рост цены "черного золота".

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent выступает отметка $63 и основная $61,75, сопротивления расположены на $64,50 и $65,50.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2257,95 п., прибавив 0,32%. На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на 2233 п., закрепление под которой даст сигнал на продажу. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 2265 п. и 2282 п.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступает отметка 124500 п. и основной 124000 п, проход которой может отбросить инструмент к уровню 122000п. Сопротивления расположены на 127000 и 128000 п.

Рубль по итогам прошедших торгов закрылся на отметке 56,71, укрепившись на 1,59% по отношению к доллару США, на фоне резкого снижения американской валюты на глобальном рынке и роста нефтяных котировок.

В настоящий момент основным сопротивлением в паре выступает отметка 57,40. Поддержки расположены на 56,50 и 56.