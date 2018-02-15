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В начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В среду продолжилось повышение по индексу РТС.

Во второй половине дня были опубликовано значение индекса потребительских цен (CPI) и данные по розничной торговле, инфляция оказалась выше прогнозов, а торговый оборот – ниже. В то время как долговой рынок отреагировал на признаки восстановления инфляционного давления ростом доходности (трейдеры закладывают в котировки перспективу ужесточения денежной политики ФРС), на мировом валютном рынке реакцией на опубликованную статистику стало ослабление доллара США, которое, в свою очередь, повышает сравнительную привлекательность развивающихся рынков. В итоге акции ММК (MAGN) подорожали на 1.6%, Новатэка (NVTK) – на 1.5%, Сбербанка (SBER) – на 1.4%, Транснефти (TRNFP) – на 1.3%.

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Мотовилихинских заводов (MOTZ) подорожали на 9.6%, Аптечной сети 36.6 (APTK) – на 3.2%, МРСК Центра и Приволжья (MRKP) – на 2.7%.

Фондовые индексы США повысились на 1.0% - 1.9%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение (в Китае торги не проводятся по случаю новогодних каникул).

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС – внешний фон, включая динамику цен на нефть, выглядит благоприятным для российского рынка.

Из корпоративных событий сегодня ожидается публикация финансовых результатов Полюса (PLZL) за 2017 год, из статистики – данные по промпроизводству в США (17:15 мск).

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение снижения по паре доллар-рубль в соответствии с динамикой курса доллара к корзине мировых валют.

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