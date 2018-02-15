Угроза новых санкций сдержит пыл российских фондовых "быков"

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит повышательным.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте подтягиваются к отметке в $65 за баррель, поддерживаемые заявлениями Саудовской Аравии о намерении сократить добычу и объем экспорта нефти в марте, чтобы снизить избыток предложения на рынке.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром растут. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонтируют позитивную динамику. Китайский фондовый рынок закрыт в связи с празднованием нового года по лунному календарю. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем с гэпом вверх в район 2265-2270 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор способен продолжить подъем. Сдержит пыл российских «фондовых» быков заявление министра финансов США Стивена Мнучина, который, получив соответствующие полномочия от президента США, пообещал в скором времени ввести новые санкции против России.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду выросли при оборотах торгов на 12% выше среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (+0,64%) прибавили в цене 71% бумаг, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций банков HSBC (+2,1%), Barclays (+1,4%) и горнодобывающих компаний BHP Billiton (+2,8%), Rio Tinto (+1,8%). Французский индекс CAC (+1,1%) вырос на фоне взлета акций Kering (+5,4%) и Publicis Groupe (+4,8%). Немецкий фондовый индикатор DAX (+1,17%) возглавил подъем благодаря акциям RWE (+3,3%), E.ON (+2,7%) и Commerzbank (+3,7%).

Фондовый рынок США в среду продолжил подъем четвертую торговую сессию подряд. Наибольшее позитивное влияние на индекс "голубых фишек" Dow Jones (+1,03%) оказали прибавившие в цене акции Goldman Sachs (+2,8%) и Caterpillar (+2,7%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 1,86%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+1,34%) тоже прибавил при оборотах торгов на 10% ниже среднемесячных. При этом ростом в нем выделился индекс финансового сектора (+2,3%), в котором поднялись котировки 98% акций.

Рынок акций РФ в среду вырос. Индекс МосБиржи прибавил 0,33% при оборотах торгов на уровне среднемесячных, а повышением в его составе отметились 53% акций. При этом наибольшее положительное воздействие на индекс МосБиржи оказало повышение котировок обыкновенных акций Сбербанка (+1,4%), Норникеля (+2,3%) и Новатэка (+1,5%). Сдержало подъем индекса МосБиржи снижение в цене акций Газпрома (-0,7%), Лукойла (-0,6%) и МТС (-1,1%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди предстоящих сегодня российских событий стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов Полюса, Яндекса, Черкизово и АвтоВАЗа по МСФО за 2017 год. В Сочи стартует Российский инвестиционный форум.