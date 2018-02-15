Старт торгов в РФ пройдет с повышением индекса Мосбиржи на 0,5%

Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2260, 2250 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2290, 2300 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее индекс МосБиржи может продолжить уверенное повышение в район 2280-2290 п.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. В США состоится публикация большого количества статистических данных, которые в целом могут носить смешанный характер. Одним из наиболее значимых показателей станут еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,33%) и РТС (+1,46%) завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Сильный прирост долларового индекса РТС был обусловлен масштабным внутридневным укреплением рубля по отношению к доллару США. Рублевый индекс МосБиржи, несмотря на незначительное итоговое отклонение, также двигался в достаточно широком внутридневном диапазоне. В целом же он провел минувший день в состоянии консолидации.

Вчерашняя неуверенность участников локальных торгов была связана с неоднозначным состоянием внешнего фона и с публикацией достаточно противоречивой макроэкономической статистики в США. Довольно резкая, но непродолжительная волна вечерних распродаж в российских акциях наблюдалась после известия о том, что январские розничные продажи за океаном сократились на 0,3%, против ожидавшегося прироста в размере 0,2%. Вместе с тем, январское увеличение индекса потребительских цен в США скорее свидетельствует об оживлении североамериканской экономики.

Еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США также носили смешанный характер. Менее масштабное, чем ожидалось, увеличение запасов сырой нефти сочеталось с несущественным сокращением запасов дистиллятов. Тем не менее, статистика от Министерства энергетики оказалась более благоприятной, чем вышедший накануне ночью еженедельный отчет Американского нефтяного института (API). Так или иначе, фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов резко подорожали уже после завершения основных торгов в России. Это создает условия для позитивного старта локальных торгов в четверг.

Среди значимых внутренних событий стоит отметить сообщение Минфина РФ о том, что согласно предварительной оценке Федеральный бюджет в январе 2018 года исполнен с профицитом в 2,8% ВВП. Столь позитивная ситуация сложилась за счет существенного увеличения нефтегазовых доходов, которые за январь составили уже 12,1% от прогнозного годового значения. Однако нененфтегазовые доходы бюджета за тот же период составили всего лишь 6,6% от ожидаемого годового объема, что можно трактовать как достаточно тревожный макроэкономический сигнал.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 18,4 п., или 1,5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно слабого прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одними из лидеров повышения среди голубых фишек выступили бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1,44%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1,02%). Вчерашний день оказался крайне небогат на внутренние корпоративные новости. Поэтому спрос на акции кредитной организации, стабильно публикующей сильные финансовые отчеты, был обусловлен явным дефицитом иных актуальных торговых идей.

Заметно лучше рынка вновь торговались отдельные представители отраслевого индекса Металлов и добычи MICEXM&M (+0,71%). Оживленные покупки наблюдались в бумагах ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +2,27%), Распадская (RASP RM, +1,36%), ММК (MAGN RM, +1,66%), Полюс (PLZL RM, +1,85%), Polymetal (POLY RM, +3,11%). Очевидно, спрос на акции экспортеров, не относящихся к нефтегазовому сектору, был связан с внутридневной просадкой стоимости фьючерсов на «черное золото». Однако указанная тенденция может измениться уже в ходе предстоящих торгов.

Стоит отметить довольно масштабное повышение бумаг Yandex clA (YNDX RM, +3,04%). Вчерашние покупки в них были связаны с ожиданиями назначенной на сегодня публикации квартального и годового финансового отчета эмитента по US GAAP. Указанные бумаги вплотную приблизились к прочному уровню сопротивления, расположенному в районе 2200-2230 руб. Не исключено, что уже сегодня они сумеют преодолеть указанный диапазон и таким образом обновят свой исторический максимум. В случае реализации подобного сценария сформируется технический сигнал для продолжения покупок в рамках стратегии повышательной игры «на пробой».

Заметно слабее рынка закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, -0,69%), Лукойл (LKOH RM, -0,55%), Магнит (MGNТ RM, -0,82%), Аэрофлот (AFLT RM, -1,85%), Северсталь (CHMF RM, -1,23%). К слову, бумаги «Магнита» и «Аэрофлота» продолжают оставаться лидерами падения среди акций на Московской бирже за последние полгода.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повышаются в пределах 0,6%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за стремительным вечерним приростом подорожали на 1%. Фьючерсы на золото потеряли в стоимости 0,1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 1,2. Гонконгский Hang Seng вырос без малого на 2%.

С учетом явного улучшения настроений на нефтяном рынке, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.